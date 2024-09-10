На Васильевском острове в Петербурге пропал кусок рельса. Трамваи пришлось пустить в объезд

Трамваи по маршрутам № 6 и № 40 временно едут другой дорогой на Васильевском острове. Традиционный путь преградило отсутствие куска рельса.
Об изменении маршрута 10 сентября сообщает «Организатор перевозок». Проблема возникла на Кадетской линии у набережной Макарова.
Оба трамвая от остановки «Улица Кораблестроителей» едут до 19 линии В.О.
Причину публикует портал «Мегаполис». Судя по кадрам, исчез кусок рельса. По словам очевидцев, он лежал рядом на проезжей части.
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