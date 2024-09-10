Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

ю-в.

 761мм 67%
Подробнее
5 Пробки
USD 90,39
EUR 99,91
Атака на Москву
Как живут студенты в СПб
Что будут строить в Петербурге
Скандал с едой «Артиса»
Как голосовали в Петербурге
Умер Масляков
Квадроберы наступают
(От)Личный Петербург — 2024
Рейтинги «Фонтанки»
Город На Васильевском острове в Петербурге пропал кусок рельса. Трамваи пришлось пустить в объезд

На Васильевском острове в Петербурге пропал кусок рельса. Трамваи пришлось пустить в объезд

4 484
9 комментариев

Трамваи по маршрутам № 6 и № 40 временно едут другой дорогой на Васильевском острове. Традиционный путь преградило отсутствие куска рельса.

Об изменении маршрута 10 сентября сообщает «Организатор перевозок». Проблема возникла на Кадетской линии у набережной Макарова.

Оба трамвая от остановки «Улица Кораблестроителей» едут до 19 линии В.О.

Причину публикует портал «Мегаполис». Судя по кадрам, исчез кусок рельса. По словам очевидцев, он лежал рядом на проезжей части.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
ProstoZloy
10 сентября 2024, 09:39
"— Денис Григорьев! — начинает следователь. — Подойди поближе и отвечай на мои вопросы. Седьмого числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя утром по линии, на 141-й версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка!.. С каковою гайкой он и задержал тебя. Так ли это было?"
just.dont
10 сентября 2024, 09:41
Пора найти Украинский След!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
ООО «Петербургтеплоэнерго» завершает масштабные ремонтные работы в Петроградском районе
10 сентября, 10:07
Новости компаний
Конференция Psychologies со звездными психологами пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре
9 сентября, 10:13
Новости компаний
Спрос диктует цену: на рынке дорогого жилья не хватает новых проектов
8 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
ООО «Петербургтеплоэнерго» завершает масштабные ремонтные работы в Петроградском районе
10 сентября, 10:07
Урбан-тур от Setl Group объединил более 20 застройщиков из разных регионов страны
9 сентября, 17:30
Пользователи смартфонов полюбили чёрно-белые фото
9 сентября, 17:20
GloraX приобрел 60 га в Нижнем Новгороде под проект КРТ
9 сентября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» вернет процент по потребительскому кредиту
9 сентября, 17:00
Конференция Psychologies со звездными психологами пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре
9 сентября, 10:13
Спрос диктует цену: на рынке дорогого жилья не хватает новых проектов
8 сентября, 18:00
Поднимите мне веки: пластические хирурги рассказали, кому и зачем сегодня проводят блефаропластику
7 сентября, 18:00
Яркая осень в Пушкинском районе
6 сентября, 18:00
«Малый бизнес — Большие возможности»: Правительство Санкт-Петербурга представляет номинацию «Акцент года»
6 сентября, 12:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает сезонный вклад «Осень»
5 сентября, 15:00
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23