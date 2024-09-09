Члену ТИКа плеснули кипятком в лицо в здании администрации Фрунзенского района

В здании администрации Фрунзенского района в пять часов утра в понедельник, 9 сентября, члену территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса Александру Клюкову плеснули жидкостью в лицо. Об этом ЧПРГ сам сообщил «Фонтанке» и рассказал, что сейчас находится в больнице.
По словам самого Клюкова, в стаканчике находился кипяток, а нападение совершил глава МО «Георгиевский» Виталий Жолдасов.
«Ожог лица, руки и груди. Степень пока непонятна, но не третья», — рассказал Клюков «Фонтанке» и добавил, что подал заявление в полицию.
Как видно на записи, к члену ТИКа подошел мужчина и плеснул ему в лицо из стаканчика, который только что взял у стоявшего рядом человека.
Александр Клюков считает, что причиной произошедшего могла быть его работа на УИКе № 2144, где он «активно консультировал независимых членов участковых избирательных комиссий».
Глава МО «Георгиевский» Виталий Жолдасов на звонок корреспондента «Фонтанки» не ответил, сообщение в мессенджере не прочитал.
Подробнее о том, как в Петербурге происходило трехдневное голосование на губернаторских, муниципальных выборах и допвыборах в Законодательное собрание, — читайте на «Фонтанке».
Избирательные участки открылись с 8 утра 6 сентября, всего голосование длилось 3 дня. В губернаторских выборах, помимо действующего главы города, участвовали замглавы фракции ЛДПР в ЗакСе Максим Яковлев, депутат МО «Ульянка» Павел Брагин от партии «Зеленые» и Сергей Малинкович («Коммунисты России»). Подробнее о губернаторской кампании читайте на «Фонтанке».
Параллельно шло голосование на муниципальных выборах. На них избирали депутатов муниципальных советов 110 муниципальных образований из 317 округов. Вокруг этой кампании было гораздо больше скандалов и судебных процессов, подробнее — читайте здесь.
В допвыборах в городской парламент по 18-му округу участвовали Александр Малькевич («Единая Россия»), Евгений Ененков (ЛДПР), Александр Колос («Справедливая Россия»), Александр Михайлов (КПРФ) и Андрей Денисов («Новые люди»). Они проходят потому, что год назад самый богатый петербургский депутат Алексей Долматов отказался от мандата.
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