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Общество Роспотребнадзор наблюдает за ситуацией с ортонайровирусом

Роспотребнадзор наблюдает за ситуацией с ортонайровирусом

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1 комментарий

Роспотребнадзор отправил в управление по профилактике и контролю заболеваний КНР запрос по поводу эпидемиологической обстановки после информации о выявлении ортонайровируса в Китае. Сообщения находятся на контроле Роспотребнадзора, вируса в России не зафиксировано. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства, передаёт 9 сентября ТАСС.

По данным СМИ, в северо-восточных регионах Китая у 17 человек и у нескольких видов клещей и животных диагностирован ортонайровирус (Wetland virus (WELV). Впервые его зафиксировали у человека в 2019 году — после укуса клеща в водно-болотном парке. Летальных исходов не зарегистрировано.

«Роспотребнадзором на системной основе проводится мониторинг инфекционных и вирусных заболеваний. Циркуляция ортонайровируса в настоящее время на территории РФ не зафиксирована», — говорится в сообщении.

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Комментарии
1
Cashmare
9 сентября 2024, 08:53
о, сколько нам открытий чудных готовит китайская кулинария
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