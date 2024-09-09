Роспотребнадзор наблюдает за ситуацией с ортонайровирусом

Роспотребнадзор отправил в управление по профилактике и контролю заболеваний КНР запрос по поводу эпидемиологической обстановки после информации о выявлении ортонайровируса в Китае. Сообщения находятся на контроле Роспотребнадзора, вируса в России не зафиксировано. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства, передаёт 9 сентября ТАСС.



По данным СМИ, в северо-восточных регионах Китая у 17 человек и у нескольких видов клещей и животных диагностирован ортонайровирус (Wetland virus (WELV). Впервые его зафиксировали у человека в 2019 году — после укуса клеща в водно-болотном парке. Летальных исходов не зарегистрировано.



«Роспотребнадзором на системной основе проводится мониторинг инфекционных и вирусных заболеваний. Циркуляция ортонайровируса в настоящее время на территории РФ не зафиксирована», — говорится в сообщении.

