Этери Тутберидзе заявила, что долг 12-летней фигуристки перед Плющенко будет полностью закрыт

Без малого двухмиллионный долг 12-летней фигуристки Арины Парсеговой перед академией Евгения Плющенко будет полностью оплачен. Об этом 8 сентября в своих соцсетях написала тренер Этери Тутберидзе.

Ранее она выступила с инициативой помочь в погашении задолженности и оплатить ее частично, организовав для сбора средств открытую тренировку, на которую продавались билеты.

2 сентября Никулинский районный суд Москвы постановил взыскать с матери фигуристки Арины 1,8 миллиона рублей в пользу ООО «Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко"». Дело в том, что юная спортсменка расторгла контракт с академией звездного тренера до того, как он закончился. А сумма, указанная в иске, — затраты на подготовку фигуристки.

«Тебя академия проспонсировала и подписала с тобой договор. Но когда ты решила уйти, не сказала даже "спасибо", а за 10 дней до ухода еще приобрела дорогостоящие коньки за счет академии, тут встал уже вопрос принципа, а не денег», — написала жена Плющенко Яна Рудковская в своем Telegram-канале.

