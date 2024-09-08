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Общество Этери Тутберидзе заявила, что долг 12-летней фигуристки перед Плющенко будет полностью закрыт

Этери Тутберидзе заявила, что долг 12-летней фигуристки перед Плющенко будет полностью закрыт

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7 комментариев

Без малого двухмиллионный долг 12-летней фигуристки Арины Парсеговой перед академией Евгения Плющенко будет полностью оплачен. Об этом 8 сентября в своих соцсетях написала тренер Этери Тутберидзе.

Ранее она выступила с инициативой помочь в погашении задолженности и оплатить ее частично, организовав для сбора средств открытую тренировку, на которую продавались билеты.

«Хочется развернуть несколько важных вопросов, — написала Тутберидзе в воскресенье. — Долг Арины Парсеговой будет закрыт полностью независимо от заработанной̆ суммы на открытой̆ тренировке».

2 сентября Никулинский районный суд Москвы постановил взыскать с матери фигуристки Арины 1,8 миллиона рублей в пользу ООО «Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко"». Дело в том, что юная спортсменка расторгла контракт с академией звездного тренера до того, как он закончился. А сумма, указанная в иске, — затраты на подготовку фигуристки.

«Тебя академия проспонсировала и подписала с тобой договор. Но когда ты решила уйти, не сказала даже "спасибо", а за 10 дней до ухода еще приобрела дорогостоящие коньки за счет академии, тут встал уже вопрос принципа, а не денег», — написала жена Плющенко Яна Рудковская в своем Telegram-канале.

Открытая тренировка состоится 9 сентября в Ясенево. В ней примут участие Андрей Мозалёв, Арсений Федотов, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Дарья Садкова, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Алёна Принёва.

Стоимость билетов составляет 10 000 рублей.

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Этери Тутберидзе Ангелы Плющенко Арина Парсегова Яна Рудковская Долг Погашение задолженности
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Комментарии
7
MAGDANOZA
8 сентября 2024, 15:50
Молодец Тутберидзе!
graail
8 сентября 2024, 16:37
Теперь и Плющенко АКАДЕМИК. Чудны дела твои господи.
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