Этери Тутберидзе готова оплатить часть почти двухмиллионного долга 12-летней фигуристки перед Плющенко

Штаб тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе поможет погасить долг 12-летней Арины Парсеговой перед академией Евгения Плющенко. Для этого команда Тутберидзе организует открытую тренировку, часть средств от которой пойдут на погашение долга.

Билеты на тренировку, которая пройдет 9 сентября, появились в продаже на сайтах билетных агентств. За то, чтобы увидеть, как Тутберидзе тренирует свою команду, придется заплатить 10 тысяч рублей. На сегодняшний день к продаже доступны более 400 мест на трибунах.

На афише к мероприятию написано: «Часть вырученных средств пойдет на закрытие долга Арины Парсеговой». Также отмечается, что в тренировке поучаствуют фигуристы Андрей Мозалёв, Арсений Федотов, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Дарья Садкова, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Алёна Принёва.

2 сентября Никулинский районный суд Москвы постановил взыскать с матери фигуристки Арины 1,8 миллиона рублей в пользу ООО «Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко». Дело в том, что юная спортсменка расторгла контракт с академией звездного тренера до того, как он закончился. А сумма, указанная в иске, — затраты на подготовку фигуристки.

«Тебя академия проспонсировала и подписала с тобой договор. Но когда ты решила уйти, не сказала даже «спасибо», а за 10 дней до ухода еще приобрела дорогостоящие коньки за счет академии, тут встал уже вопрос принципа, а не денег», — написала жена Плющенко Яна Рудковская в своем Telegram-канале.

Мать девочки считает, что требования «Ангелов» незаконны, так как оплачивала занятия и инвентарь не сама академия, а частный спонсор. Однако суд не удовлетворил иск матери Арины о расторжении договора и определении последствий расторжения договора в виде освобождения от выплат.

К слову, до 2020 года спортсменка тренировалась у Тутберидзе. После чего перешла в школу «Ангелы Плющенко» на три года. Результаты юной фигуристки не впечатляли, и ее мама решила вернуться к Тутберидзе.