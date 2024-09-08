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    Японская компания наняла на работу в офис 10 кошек

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    Японская технологическая компания Qnote «нанимает на работу» кошек для того, чтобы поднимать настроение сотрудникам. Сейчас там «работают» 10 животных и 32 человека, которым нравится общение с животными, пишет портал The Star.

    Первого кота по кличке Футаба компания взяла в 2004 году из суши-ресторана. Сейчас ему 20 лет, и он является самым высокопоставленным сотрудником, превосходя по рангу даже главного босса. Шесть кошек — потомки Футабы и кошки других сотрудников. Также есть бывший бездомный кот, которого сотрудник спас после ДТП, и кошка из котокафе. В компании было 11 кошек, но одна из них умерла в 2022 году. Сейчас восемь котов постоянно живут в офисе, а два — дома у сотрудника. Qnote назначил им разные должности, например «главный клерк», «менеджер», «аудитор» и «кот-председатель».

    При переезде в более просторное четырехэтажное офисное здание в 2020 году, компания оборудовала для зверей второй и третий этажи. Там установлены специальные полки, стены покрашены так, чтобы не оставалось царапин, есть 12 кошачьих туалетов.

    Руководство компании заявляет, что животные снижают стресс, спасают от выгорания, в компании стало меньше увольнений. Сотрудники признают, что кошки могут мешать работать, но это хорошо: так они заставляют людей делать перерывы.

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