Японская компания наняла на работу в офис 10 кошек

Японская технологическая компания Qnote «нанимает на работу» кошек для того, чтобы поднимать настроение сотрудникам. Сейчас там «работают» 10 животных и 32 человека, которым нравится общение с животными, пишет портал The Star.



Первого кота по кличке Футаба компания взяла в 2004 году из суши-ресторана. Сейчас ему 20 лет, и он является самым высокопоставленным сотрудником, превосходя по рангу даже главного босса. Шесть кошек — потомки Футабы и кошки других сотрудников. Также есть бывший бездомный кот, которого сотрудник спас после ДТП, и кошка из котокафе. В компании было 11 кошек, но одна из них умерла в 2022 году. Сейчас восемь котов постоянно живут в офисе, а два — дома у сотрудника. Qnote назначил им разные должности, например «главный клерк», «менеджер», «аудитор» и «кот-председатель».

