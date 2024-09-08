Отгадайте, для чего нужны эти 5 предметов из СССР. Тест

Мы уже публиковали тесты, где предлагали вам угадать, для чего нужны были забытые предметы из СССР. Сейчас предлагаем вам еще раз попробовать свои силы и проверить, как хорошо вы знаете атрибуты советского быта. Для этого внимательно посмотрите на эти предметы, которые наши коллеги из «Городских порталов» нашли в антикварных лавках.
По традиции начинаем с простого. Что изображено на этом фото?
Продолжаем. А это что такое?
Тут совсем легко. Что изображено на этом фото?
А тут у нас…
И последний вопрос. Что это такое?
Алина Шибаева