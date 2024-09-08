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    Умер Александр Масляков

    Отгадайте, для чего нужны эти 5 предметов из СССР. Тест

    Проверьте себя на знание принадлежностей из прошлого

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    15 комментариев
    Фото: Кирилл Поверинов / 76.RU
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    Мы уже публиковали тесты, где предлагали вам угадать, для чего нужны были забытые предметы из СССР. Сейчас предлагаем вам еще раз попробовать свои силы и проверить, как хорошо вы знаете атрибуты советского быта. Для этого внимательно посмотрите на эти предметы, которые наши коллеги из «Городских порталов» нашли в антикварных лавках.

    По традиции начинаем с простого. Что изображено на этом фото?

    По традиции начинаем с простого. Что изображено на этом фото?

    Продолжаем. А это что такое?

    Продолжаем. А это что такое?

    Тут совсем легко. Что изображено на этом фото?

    Тут совсем легко. Что изображено на этом фото?

    А тут у нас…

    А тут у нас…

    И последний вопрос. Что это такое?

    И последний вопрос. Что это такое?

    Алина Шибаева

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Отгадайте, для чего нужны эти 5 предметов из СССР. Тест

    Кажется, вы родом не из СССР

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    Отгадайте, для чего нужны эти 5 предметов из СССР. Тест

    Ничего себе! Да вы почти всё отгадали

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Отгадайте, для чего нужны эти 5 предметов из СССР. Тест

    Вы просто знаток советского быта!

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    Фото: Кирилл Поверинов / 76.RU

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