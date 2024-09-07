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    На Богатырском «Пежо» под камерой снёс ребёнка с «зебры». Мальчика госпитализировали в состоянии комы

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    Уголовное дело возбуждено после ДТП в Приморском районе, в котором тяжёлые травмы получил ребёнок. Видеозапись аварии оказалась в распоряжении «Фонтанки» 7 сентября.

    «Фонтанка.ру»

    Под колёса «Пежо» попал 10-летний четвероклассник, который на самокате выехал на пешеходный переход через Богатырский проспект у дома 14 накануне днём. По предварительным данным, его увезли в больницу в состоянии комы. Медики диагностировали травму живота, перелом костей черепа и ушиб мозга. Пострадавший в реанимации.

    За рулём «Пежо» сидела 41-летняя жительница Приморского района. В этом году её один раз штрафовали за нарушение правил по перевозке детей (12.23 КоАП).

    По данным полиции, ребёнок выехал на пешеходный переход, когда для пешеходов горел красный.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полицейское следствие возбудило дело о нарушении ПДД, повлёкшем причинение тяжкого вреда по неосторожности (264 УК).

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