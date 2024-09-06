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Происшествия Школьник на самокате поехал на «красный» и попал под машину на Богатырском проспекте

Школьник на самокате поехал на «красный» и попал под машину на Богатырском проспекте

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6 комментариев

Маленький мальчик попал в больницу после нарушения правил дорожного движения в Приморском районе Петербурга. Ребенка, едущего на самокате на «красный», сбил автомобиль. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 6 сентября.

Дорожный инцидент случился сегодня около 14:30 у дома 14 по Богатырскому проспекту. По предварительным данным, 41-летняя женщина за рулем «Пежо» сбила ребенка на самокате, который пересекал проезжую часть по «зебре», но на запрещающий сигнал светофора.

С места ДТП мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

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ДТП Самокат Ребенок Богатырский проспект
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Комментарии
6
инкоrнида
6 сентября 2024, 17:45
не будем лицемерить. новость не вызывает негативных эмоциий
ixform
6 сентября 2024, 17:36
родителям штраф конечно надо бы за такое преступное поведение их чада на дороге для машин автомобилей которые суть средство передвижения повышенной опасности вообще ещё прикольно динамически регулировать предельную скорость СИМ потому что там карта дорог известна и светофоры типа тоже наверное известно какой сигнал (статус) имеют .. синхронизация .. ну это конечно сложно
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