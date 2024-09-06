Школьник на самокате поехал на «красный» и попал под машину на Богатырском проспекте

Маленький мальчик попал в больницу после нарушения правил дорожного движения в Приморском районе Петербурга. Ребенка, едущего на самокате на «красный», сбил автомобиль. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 6 сентября.



Дорожный инцидент случился сегодня около 14:30 у дома 14 по Богатырскому проспекту. По предварительным данным, 41-летняя женщина за рулем «Пежо» сбила ребенка на самокате, который пересекал проезжую часть по «зебре», но на запрещающий сигнал светофора.

