Школьник на электросамокате протаранил дерево в Тихвине и попал в больницу

Медики спасают подростка после столкновения с деревом в сквере в одном из райцентров Ленинградской области.

15-летний пациент с травмами головы поступил в больницу накануне, стало известно «Фонтанке» 7 сентября. Бригада скорой забрала мальчика из сквера в Первом микрорайоне Тихвина. Там около половины восьмого часа вечера он катался на электросамокате друга. Поездка закончилась тараном дерева.

Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжёлое.