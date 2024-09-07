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Происшествия Беломорканал починили после аварии — через шлюзы прошел первый теплоход

Беломорканал починили после аварии — через шлюзы прошел первый теплоход

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По Беломорско-Балтийскому каналу прошел первый теплоход после аварии, в результате которой была размыта перемычка между шлюзами. Беломорканал возобновил свою работу 7 сентября, сообщил в своем телеграм-канале глава Карелии Артур Парфенчиков.

Он отметил, что берега канала были укреплены с использованием современных технологий, а специалисты приняли меры, которые позволят исключить подобные аварии в будущем.

«Мониторинг будет продолжен. Восстановление безопасной навигации, безусловно, будет способствовать увеличению транспортного потока через канал», - написал глава Карелии.

Движение по Беломорканалу было закрыто 29 июля, когда в результате размытия перемычки между 10-м и 11-м шлюзами были затоплены поселок при шлюзе №11 и СНТ «Балтийский». Не менее десяти человек пострадали, трое погибли, в Сегежском районе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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