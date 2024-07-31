В Карелии нашли третью погибшую во время ЧП на Беломорканале

Третью пропавшую в результате аварии на шлюзе Беломорканала нашли мертвой утром 31 июля. Об этом сообщили МЧС Карелии и глава региона Артур Парфенчиков.
Сотрудники МЧС обнаружили тело женщины во время обследования акватории Беломорско-Балтийского канала. Погибшую нашли на береговой линии за поселком Кочкома. Это последняя из пропавших при аварии на шлюзе. Поисково-спасательные работы завершены.
Напомним, 29 июля на Беломорско-Балтийском канале размыло временную перемычку между 10-м и 11-м шлюзами в Сегежском округе. В результате пострадали десять человек, все они местные. Семерых, в том числе трех детей, успели спасти сотрудники МЧС. Трое пропали. Накануне нашли тела двоих — мужчины и женщины, еще одну женщину продолжали искать.
По факту произошедшего следователи Мурманского следственного отдела на транспорте возбудили уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).