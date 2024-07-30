После ЧП на Беломорканале нашли двух погибших. Поиски ещё одного человека продолжаются

Спасатели обнаружили двух погибших после прорыва дамбы на Беломорско-Балтийском канале в Карелии. Об этом во вторник, 30 июля, сообщает пресс-служба МЧС Республики Карелия в своем Telegram-канале.
Всего спасатели обнаружили двух погибших. Тело мужчины нашли в районе посёлка Кочкома в 11 километрах от места происшествия. Сотрудники ГИМС МЧС РФ уже транспортировали тело мужчины на берег. Позже в той же местности водолазы заметили тело пропавшей женщины. Погибшую доставляют на сушу.
В МЧС отмечают, что поиски ещё одной женщины продолжаются.
«На месте работает Следственный комитет Республики Карелия. Водолазы Специализированной пожарно-спасательной части МЧС России по Республике Карелия обследуют заводи для возможного обнаружения пропавших», — добавляют в пресс-службе.
Во вторник, 30 июля, в поисковой операции и устранении последствий ЧП задействовали 32 единицы техники и 78 человек. Среди них 31 единица оборудования и 76 сотрудников — от МЧС России.
Напомним, 29 июля размыло временную перемычку на Беломорско-Балтийском канале между 10-м и 11-м шлюзами в Сегежском округе. В результате ЧП пострадали десять местных жителей. Сотрудники МЧС успели спасти семь человек, двое из которых дети.
Следователями Мурманского следственного отдела на транспорте возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.