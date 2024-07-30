После ЧП на Беломорканале нашли двух погибших. Поиски ещё одного человека продолжаются

Спасатели обнаружили двух погибших после прорыва дамбы на Беломорско-Балтийском канале в Карелии. Об этом во вторник, 30 июля, сообщает пресс-служба МЧС Республики Карелия в своем Telegram-канале.



Всего спасатели обнаружили двух погибших. Тело мужчины нашли в районе посёлка Кочкома в 11 километрах от места происшествия. Сотрудники ГИМС МЧС РФ уже транспортировали тело мужчины на берег. Позже в той же местности водолазы заметили тело пропавшей женщины. Погибшую доставляют на сушу.