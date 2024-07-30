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    После ЧП на Беломорканале нашли двух погибших. Поиски ещё одного человека продолжаются

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    Спасатели обнаружили двух погибших после прорыва дамбы на Беломорско-Балтийском канале в Карелии. Об этом во вторник, 30 июля, сообщает пресс-служба МЧС Республики Карелия в своем Telegram-канале.

    Всего спасатели обнаружили двух погибших. Тело мужчины нашли в районе посёлка Кочкома в 11 километрах от места происшествия. Сотрудники ГИМС МЧС РФ уже транспортировали тело мужчины на берег. Позже в той же местности водолазы заметили тело пропавшей женщины. Погибшую доставляют на сушу.

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    В МЧС отмечают, что поиски ещё одной женщины продолжаются.

    «На месте работает Следственный комитет Республики Карелия. Водолазы Специализированной пожарно-спасательной части МЧС России по Республике Карелия обследуют заводи для возможного обнаружения пропавших», — добавляют в пресс-службе.

    Во вторник, 30 июля, в поисковой операции и устранении последствий ЧП задействовали 32 единицы техники и 78 человек. Среди них 31 единица оборудования и 76 сотрудников — от МЧС России.

    Напомним, 29 июля размыло временную перемычку на Беломорско-Балтийском канале между 10-м и 11-м шлюзами в Сегежском округе. В результате ЧП пострадали десять местных жителей. Сотрудники МЧС успели спасти семь человек, двое из которых дети.

    Следователями Мурманского следственного отдела на транспорте возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

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