На севере Петербурга рабочего затянуло в тигельный пресс. Он не выжил

Несовместимые с жизнью травмы на рабочем месте в Приморском районе Петербурга получил иностранный специалист, трудившийся неофициально. Об этом стало известно «Фонтанке» 7 сентября.



О производственной травме в складском помещении на Коломяжском проспекте, 10в, в экстренные службы сообщили накануне около десяти часов вечера. В тигельный пресс, который используется для резки и горячего тиснения картона, затянуло 26-летнего гражданина Узбекистана. Предполагается, что причиной трагедии стала неосторожность.



По предварительным данным, помещение принадлежит заводу, но сдаётся в аренду. Его занимает предприниматель, торгующий бумагой и картоном. Иностранец в ИП не трудоустроен. В конце августа он подавал заявление на оформление патента.

