В Петербурге скончался автор десятков детских книг Валерий Воскобойников

Писатель и публицист, автор более шестидесяти детских книг Валерий Воскобойников скончался в Петербурге утром 6 сентября в возрасте 85 лет. Об этом «Фонтанке» сообщил сын покойного Александр. С его слов, отец до последних дней продолжал писать и преподавать.

Валерий Воскобойников родился в Ленинграде 1 апреля 1939 года в семье учителей. В 1951 году отца арестовали по политической 58-й статье, а его близкие стали семьей врага народа. Обучившись на химика и отслужив в армии, Воскобойников опубликовал свой первый рассказ в молодежной «Смене» в 1962 году, спустя четыре года свет увидела первая книга автора.

В 1970-е годы Воскобойников заведовал отделом прозы и поэзии в детском журнале «Костёр», с конца 90-х является членом Совета по детской книге России. Некоторые произведения автора выпускались за рубежом. Например, повесть «Тетрадь в красной обложке» была переведена на японский, польский, румынский и английский языки. А историческая повесть об Авиценне «Великий врачеватель» по решению ЮНЕСКО была издана во многих странах к 1 000-летию учёного.

