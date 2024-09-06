Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+23°

ясная погода, без осадков

ощущается как +23

1 м/c,

ю-з.

 774мм 47%
Подробнее
4 Пробки
USD 89,70
EUR 99,19
Как все подорожало
Бесшумная зона Пулково
Куда пойти на выходных
Выборы губернатора
Скандал с квадроберами
«Тойота» тормозит
Кто кормит детей в школе
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия В Петербурге скончался автор десятков детских книг Валерий Воскобойников

В Петербурге скончался автор десятков детских книг Валерий Воскобойников

2 146
5 комментариев

Писатель и публицист, автор более шестидесяти детских книг Валерий Воскобойников скончался в Петербурге утром 6 сентября в возрасте 85 лет. Об этом «Фонтанке» сообщил сын покойного Александр. С его слов, отец до последних дней продолжал писать и преподавать.

Валерий Воскобойников родился в Ленинграде 1 апреля 1939 года в семье учителей. В 1951 году отца арестовали по политической 58-й статье, а его близкие стали семьей врага народа. Обучившись на химика и отслужив в армии, Воскобойников опубликовал свой первый рассказ в молодежной «Смене» в 1962 году, спустя четыре года свет увидела первая книга автора.

В 1970-е годы Воскобойников заведовал отделом прозы и поэзии в детском журнале «Костёр», с конца 90-х является членом Совета по детской книге России. Некоторые произведения автора выпускались за рубежом. Например, повесть «Тетрадь в красной обложке» была переведена на японский, польский, румынский и английский языки. А историческая повесть об Авиценне «Великий врачеватель» по решению ЮНЕСКО была издана во многих странах к 1 000-летию учёного.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD6
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
alexadmin
6 сентября 2024, 12:51
Жаль. Часто в детскую библиотеку приходил на встречи.
aprahka
6 сентября 2024, 12:55
Ушёл Мастер.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Все нюансы налоговой реформы-2025 удобно изучить в системе ГАРАНТ
29 августа, 15:55
Новости компаний
«Малый бизнес — Большие возможности»: Правительство Санкт-Петербурга представляет номинацию «Акцент года»
6 сентября, 12:30
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» запускает сезонный вклад «Осень»
5 сентября, 15:00
ТОП 5
Новости компаний
«Малый бизнес — Большие возможности»: Правительство Санкт-Петербурга представляет номинацию «Акцент года»
6 сентября, 12:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает сезонный вклад «Осень»
5 сентября, 15:00
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23
Производственно-складской комплекс класса А построят в Разметелево
5 сентября, 10:41
В Петроградском районе Петербурга прогнозируется острый дефицит офисных площадей
5 сентября, 10:00
Группа ЦДС заняла первое место по совокупному вводу жилья с 2016 года в Ленобласти
4 сентября, 18:00
Окончание реконструкции Колтушского шоссе увеличит спрос на новостройки в Янино
4 сентября, 17:40
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» станет еще лучше
4 сентября, 17:30
ГК «Лидер Групп» выполнила работы и открыла движение на новом участке улицы Пушкинской в Шушарах
4 сентября, 16:58
«Петербургская Недвижимость» приглашает на вебинар по ипотеке на объекты от Setl Group
4 сентября, 16:35
Setl Group — на третьем месте по вводу жилья в России за последние 9 лет
4 сентября, 16:15
МегаФон и Иркутская область договорились о развитии цифровизации региона
4 сентября, 15:04