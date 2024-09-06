Сын Байдена признал вину по делу о неуплате налогов на 1,4 млн долларов

Сын президента США Хантер Байден признал себя виновным по всем пунктам обвинения в федеральном деле о неуплате налогов, об этом 6 сентября сообщает американский телеканал NBC.



В федеральном суде Лос-Анджелеса 54-летний Хантер Байден признал вину по девяти пунктам обвинения в деле о неуплате налогов, сумма которых достигает 1,4 млн долларов. Как отмечает NBC, этот шаг поможет избежать публичного судебного разбирательства.

Федеральный суд центрального округа Калифорнии вынесет приговор Хантеру Байдену 16 декабря, после выборов президента США.