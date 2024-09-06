Сын Байдена признал вину по делу о неуплате налогов на 1,4 млн долларов

Сын президента США Хантер Байден признал себя виновным по всем пунктам обвинения в федеральном деле о неуплате налогов, об этом 6 сентября сообщает американский телеканал NBC.
В федеральном суде Лос-Анджелеса 54-летний Хантер Байден признал вину по девяти пунктам обвинения в деле о неуплате налогов, сумма которых достигает 1,4 млн долларов. Как отмечает NBC, этот шаг поможет избежать публичного судебного разбирательства.
Федеральный суд центрального округа Калифорнии вынесет приговор Хантеру Байдену 16 декабря, после выборов президента США.
Подчеркивается, что сначала сын Байдена пытался использовать в суде «сделку Элфорда» о признании вины, когда обвиняемый признает себя виновным ввиду убедительности выдвинутых против него обвинений, но при этом настаивает на своей невиновности. Тем не менее прокуроры выступили против этой попытки.
В 2023 году сыну президента США Хантеру Байдену предъявили обвинение в неуплате налогов и подаче недостоверных налоговых деклараций. В тот период он, как пишет AP, «боролся с зависимостью». Отмечалось, что бизнесмену может грозить до 17 лет тюрьмы.
Ранее, 11 июня, суд присяжных признал вину Хантера Байдена по всем обвинениям о незаконном владении оружием. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф до 750 тысяч долларов. Приговор будет вынесен перед выборами президента США.