В Москве осудили аферистов, которые торговали билетами в театры двух столиц через сайты-двойники

Тверской районный суд Москвы вынес приговор четверым фигурантам дела о незаконной продаже билетов в театры столицы и Петербурга, сообщает 5 сентября Генеральная прокуратура РФ.



Суд установил, что Алексей Куринов, Яна Тагина, Юлия Чарыкова, Виталий Гашаков и их соучастники с 2017-го по 2020 год незаконно продавали билеты на спектакли по завышенным ценам. Для этого были созданы сайты-двойники известных учреждений культуры — Большого, Малого, Мариинского и других театров.



Как рассказали в СК России, деньги поступали на счета подконтрольных фирм. Затем они выводились и распределялись между соучастниками. В мошенническую схему привлекли более 150 человек. Среди них — программисты, сотрудники кол-центров, продавцы билетов и так далее. На сегодняшний день фальшивые сайты закрыты. Из-за незаконного использования товарных знаков театрам нанесен ущерб в размере более 9 млн рублей.



В Генпрокуратуре РФ добавили, что в мае 2019 года и в январе 2020 года мошенники под предлогом продажи билетов в Большой театр обманули двух человек и получили около 60 тысяч рублей.



В итоге фигурантов дела приговорили к лишению свободы на сроки от 4,5 до 7,5 лет. Куринов и Гашаков будут отбывать наказание в колонии общего режима, Тагиной и Чарыковой дали условные сроки. Кроме того, осужденным назначили крупные штрафы.



Соучастники преступной группы, Андрей Хартанюк и его мать Ирина Хартанюк, на сегодняшний день находятся в международном розыске.

