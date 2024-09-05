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    В Москве осудили аферистов, которые торговали билетами в театры двух столиц через сайты-двойники

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    Тверской районный суд Москвы вынес приговор четверым фигурантам дела о незаконной продаже билетов в театры столицы и Петербурга, сообщает 5 сентября Генеральная прокуратура РФ.

    Суд установил, что Алексей Куринов, Яна Тагина, Юлия Чарыкова, Виталий Гашаков и их соучастники с 2017-го по 2020 год незаконно продавали билеты на спектакли по завышенным ценам. Для этого были созданы сайты-двойники известных учреждений культуры — Большого, Малого, Мариинского и других театров.

    Как рассказали в СК России, деньги поступали на счета подконтрольных фирм. Затем они выводились и распределялись между соучастниками. В мошенническую схему привлекли более 150 человек. Среди них — программисты, сотрудники кол-центров, продавцы билетов и так далее. На сегодняшний день фальшивые сайты закрыты. Из-за незаконного использования товарных знаков театрам нанесен ущерб в размере более 9 млн рублей.

    В Генпрокуратуре РФ добавили, что в мае 2019 года и в январе 2020 года мошенники под предлогом продажи билетов в Большой театр обманули двух человек и получили около 60 тысяч рублей.

    В итоге фигурантов дела приговорили к лишению свободы на сроки от 4,5 до 7,5 лет. Куринов и Гашаков будут отбывать наказание в колонии общего режима, Тагиной и Чарыковой дали условные сроки. Кроме того, осужденным назначили крупные штрафы.

    Соучастники преступной группы, Андрей Хартанюк и его мать Ирина Хартанюк, на сегодняшний день находятся в международном розыске.

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    Тверской суд МосквыАферистыБилетыСайты-двойники
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