Лавров призвал США не шутить с красными линиями России

США прекрасно знают, где проходят российские красные линии, с ними не стоит шутить. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, видео с его словами опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в среду, 4 сентября, в своем телеграм-канале.

Зарубин попросил прокомментировать сообщения в американской прессе о планах поставить Украине крылатые ракеты для истребителей F-16 с дальностью до 900 километров.



«Американцы уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали. <...> Кто шутит про наши красные линии, не надо шутить про наши красные линии. Они прекрасно знают, где они проходят», — сказал Лавров.



По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, американцев подзуживают, а президент Украины Владимир Зеленский «видит и пользуется этим».

