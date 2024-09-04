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Политика Лавров призвал США не шутить с красными линиями России

Лавров призвал США не шутить с красными линиями России

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16 комментариев

США прекрасно знают, где проходят российские красные линии, с ними не стоит шутить. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, видео с его словами опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в среду, 4 сентября, в своем телеграм-канале.

Зарубин попросил прокомментировать сообщения в американской прессе о планах поставить Украине крылатые ракеты для истребителей F-16 с дальностью до 900 километров.

«Американцы уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали. <...> Кто шутит про наши красные линии, не надо шутить про наши красные линии. Они прекрасно знают, где они проходят», — сказал Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, американцев подзуживают, а президент Украины Владимир Зеленский «видит и пользуется этим».

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США Сергей Лавров Владимир Зеленский
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Комментарии
16
Заливщик голосовых планок
4 сентября 2024, 14:13
Брови сдвигал?
VKuser174198221
4 сентября 2024, 14:18
Два с половиной года призывов не заступать за "красные линии".....Уже и Украинская армия оккупирует часть территории России...и много еще чего.... и опять и снова про "красные линии"......А то, что: "напишем в спортлото"?
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