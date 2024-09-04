В Петербурге пройдут крупнейшие студенческие соревнования по парусному спорту

С 5 по 8 сентября 2024 года в Петербурге состоятся крупнейшие в России студенческие соревнования по парусному спорту, собравшие 50 экипажей и более 200 студентов из 22 вузов страны. Эти соревнования включают финальный этап Кубка Студенческой парусной лиги, Кубок Губернатора Санкт-Петербурга и чемпионат вузов города.



Местом проведения стал петербургский речной яхт-клуб на Петровской косе. Финальный этап пройдет в традиционном формате гонок флота на спортивных яхтах МХ700 российского производства. Гонки пройдут на открытой воде Финского залива.

Студенты Северной столицы также поборются за Кубок Губернатора и звание сильнейшей команды среди вузов города. Тройку лидеров рейтинга Кубка Губернатора на данный момент возглавляют экипажи НГУ им. Лесгафта, университета ИТМО и Санкт-Петербургского Горного университета.

В этом году ожидается рекордное количество участников в борьбе за Кубок Студенческой парусной лиги. Среди 50 команд, участвующих в финале, 39 представляют 15 высших учебных заведений Петербурга.