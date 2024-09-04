Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+25°

ясная погода, без осадков

ощущается как +27

1 м/c,

вос.

 773мм 59%
Подробнее
4 Пробки
USD 88,61
EUR 97,81
Профсоюзы против прокуратуры
Трамвай по железной дороге
Запрет на телефоны в школах
Для кого опасен FLiRT
Что готовят театры
В университетах мест нет
Рейтинги «Фонтанки»
Город Спорт В Петербурге пройдут крупнейшие студенческие соревнования по парусному спорту

В Петербурге пройдут крупнейшие студенческие соревнования по парусному спорту

502
2 комментария

С 5 по 8 сентября 2024 года в Петербурге состоятся крупнейшие в России студенческие соревнования по парусному спорту, собравшие 50 экипажей и более 200 студентов из 22 вузов страны. Эти соревнования включают финальный этап Кубка Студенческой парусной лиги, Кубок Губернатора Санкт-Петербурга и чемпионат вузов города.

Местом проведения стал петербургский речной яхт-клуб на Петровской косе. Финальный этап пройдет в традиционном формате гонок флота на спортивных яхтах МХ700 российского производства. Гонки пройдут на открытой воде Финского залива.

Студенты Северной столицы также поборются за Кубок Губернатора и звание сильнейшей команды среди вузов города. Тройку лидеров рейтинга Кубка Губернатора на данный момент возглавляют экипажи НГУ им. Лесгафта, университета ИТМО и Санкт-Петербургского Горного университета.

В этом году ожидается рекордное количество участников в борьбе за Кубок Студенческой парусной лиги. Среди 50 команд, участвующих в финале, 39 представляют 15 высших учебных заведений Петербурга.

Эти соревнования станут двенадцатыми в истории Студенческой парусной лиги и самыми масштабными по числу участников. В течение парусного сезона 2024 года в соревнованиях Кубка Студенческой парусной лиги приняли участие около 500 студентов из 56 вузов России. Шесть этапов были проведены в Сочи, Геленджике, Московской области, Петербурге, Москве и Калининграде.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
280206998
4 сентября 2024, 13:11
В Сочи, Геленджик, Московскую область они яхты на себе возят?
Вауреур
4 сентября 2024, 13:23
Нашему городу это оооочень нужно.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«КВС» открыла продажи в новом квартале жилого комплекса «Ясно.Янино»
3 сентября, 16:30
Новости компаний
«КВС» открыла продажи в новом проекте — «ПАТИО Уютный квартал»
2 сентября, 18:00
Новости компаний
ГК «Лидер Групп» вручила символический золотой ключ от новой школы в квартале «АЭРОСИТИ»
2 сентября, 17:47
ТОП 5
Новости компаний
Летние отпуска в Азии стали в 1,5 раза популярнее
4 сентября, 10:41
Купите квартиру в «Образцовых кварталах» с минимальной ставкой
3 сентября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» начислит процент на остаток на расчетном счете новым клиентам
3 сентября, 17:35
Сбербанк и ГК «Невская строительная компания» подписали соглашение о сотрудничестве
3 сентября, 17:12
GloraX получил разрешение на строительство первой очереди нового проекта в Казани
3 сентября, 16:50
«КВС» открыла продажи в новом квартале жилого комплекса «Ясно.Янино»
3 сентября, 16:30
«Ростелеком» заменил устаревшие сети связи для почти 10 тысяч семей в Кронштадте
3 сентября, 15:53
Первое лето в Соседском центре «КВС» подошло к концу
3 сентября, 15:40
Волонтеры Setl Group присоединились к мероприятию «Собери ребенка в школу»
3 сентября, 15:30
Петербуржцы могут оформить карту «Серебряный возраст» в любом офисе Сбера
3 сентября, 11:44
«КВС» открыла продажи в новом проекте — «ПАТИО Уютный квартал»
2 сентября, 18:00
ГК «Лидер Групп» вручила символический золотой ключ от новой школы в квартале «АЭРОСИТИ»
2 сентября, 17:47