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    В России предлагают ввести уголовную ответственность для дропперов. Они помогают мошенникам обманывать людей

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    Министерство внутренних дел России рассчитывает ввести уголовную ответственность для дропперов — людей, которые с разной степенью осознанности передают свои банковские данные третьим лицам для совершения преступлений, пишут 4 сентября «Ведомости» со ссылкой на замначальника следственного департамента МВД РФ Данила Филиппова. Высокопоставленный полицейский на Восточном экономическом форуме заявил, что законопроект уже разработан и передан в правительство.

    По словам Филиппова, сейчас работает платформа FinCert — система информационного обмена между правоохранительными органами, провайдерами, операторами связи, банками и так далее. Если информация о человеке попадает в базу, его отключают от дистанционных банковских операций.

    Когда система начала работать, многие россияне начали жаловаться на то, что их включили в базу. Дело в том, что ранее они передавали свои банковские данные третьим лицам. Данил Филиппов рекомендует людям отключать такие карты, чтобы в будущем не возникло проблем.

    Напомним, «Фонтанка» писала, что с 25 июля банки обязаны приостанавливать на два дня перевод клиента, если он перечисляет деньги на подозрительный счет из специальной базы ЦБ. Закон работает против дропперов, которые помогают преступникам похищать деньги россиян.

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