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    Петербургского доктора социологических наук подозревают в сексуальном насилии над внучкой

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    Уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера возбуждено во Всеволожском районе Ленобласти. Фигурант — профессор и доктор социологических наук, потерпевшая — внучка его гражданской жены. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 сентября.

    75-летнего ученого задержали накануне в Колтушах, где он проживает на пенсии. Проверка в отношении него длилась полмесяца. В середине августа оперативникам «детского» отдела уголовного розыска стало известно, что мужчина делал неприличные вещи со своей неродной внучкой. Дело было в 2011–2012 годах, на тот момент девочке было 4 и 5 лет соответственно.

    После задержания доктор социологических наук дал признательные показания. Пенсионер процессуально задержан.

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