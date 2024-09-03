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    Перед исчезновением школьницы в Буграх в ее доме произошло другое исчезновение — крупной суммы денег

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    13 комментариев

    Исчезновению 12-летней школьницы со шпицем в Буграх предшествовала пропажа крупной суммы денег из ее дома: об этом источник в правоохранительных органах рассказал изданию 47news.

    Как ранее сообщала «Фонтанка», 1 сентября девочка ушла из дома гулять с собакой и не вернулась. Ее прогулка попала на записи с камер наблюдения. Накануне за помощью в полицию обратилась мать школьницы.

    Во вторник ребенка вместе с собакой обнаружили в поселке Сосново, куда она уехала на электричке, никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось.

    Перед исчезновением несовершеннолетней, наделавшем столько шума, из ее дома пропало около 32 тысяч рублей, рассказали 47news в полиции. Девочка отрицает, что брала деньги, семья ее оценивается как благополучная.

    Ребенок проживает с матерью, отец-белорус с семьей не живет. В настоящий момент полицейские и инспектор по делам несовершеннолетних устанавливают причины, по которым девочка покинула свой дом.

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    БугрыДевочка пропалаДеньги пропали
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ2
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    Комментарии 13

    почти бросил..)04 Сен 2024 в 01:06
    Домашнее обучение, нашли за 50 км.., следы надо искать в т.ч. и в соц.сети, опять на Дурова выходим..) И да, для адекватной семьи, 32 тыс. рублей для 12-летнего ребёнка - Очень крупная сумма! Может, это, мамина зарплата за месяц? И, да, раз уж так пошло, в СССР, в 12-ть лет, если рубль был в кармане у меня, уже мечтал я, на что бы можно было его потратить, неделю мечтал, типа, а может попробовать накопить или, всё же, потратить..) Разумеется, тратил я его..) - А.., если три рубля оказывалось? - Господи, тратил не задумываясь! - А.., если - пять! - Тут, сразу, "присоседивались" Высшие Силы! - Как это? - Ну, дело в том, что Родитель всегда знал сколько у меня в кармане (так уж с Детства приучил, что не было у меня Тайн от него, я всё ему рассказывал, кроме влюблённостей!)) и, типа: зачем тебе столько? Не желаешь ли поделиться в долг? И, разумеется, знал на что ему, не одобрял, но - делился, он - возвращал, но не деньгами, а.. - покупками с зарплаты, убедив, что это то, что нужно мне!..)
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