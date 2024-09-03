Перед исчезновением школьницы в Буграх в ее доме произошло другое исчезновение — крупной суммы денег

Исчезновению 12-летней школьницы со шпицем в Буграх предшествовала пропажа крупной суммы денег из ее дома: об этом источник в правоохранительных органах рассказал изданию 47news.
Как ранее сообщала «Фонтанка», 1 сентября девочка ушла из дома гулять с собакой и не вернулась. Ее прогулка попала на записи с камер наблюдения. Накануне за помощью в полицию обратилась мать школьницы.
Во вторник ребенка вместе с собакой обнаружили в поселке Сосново, куда она уехала на электричке, никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось.
Перед исчезновением несовершеннолетней, наделавшем столько шума, из ее дома пропало около 32 тысяч рублей, рассказали 47news в полиции. Девочка отрицает, что брала деньги, семья ее оценивается как благополучная.
Ребенок проживает с матерью, отец-белорус с семьей не живет. В настоящий момент полицейские и инспектор по делам несовершеннолетних устанавливают причины, по которым девочка покинула свой дом.