Перед исчезновением школьницы в Буграх в ее доме произошло другое исчезновение — крупной суммы денег

Исчезновению 12-летней школьницы со шпицем в Буграх предшествовала пропажа крупной суммы денег из ее дома: об этом источник в правоохранительных органах рассказал изданию 47news.



Как ранее сообщала «Фонтанка», 1 сентября девочка ушла из дома гулять с собакой и не вернулась. Ее прогулка попала на записи с камер наблюдения. Накануне за помощью в полицию обратилась мать школьницы.



Во вторник ребенка вместе с собакой обнаружили в поселке Сосново, куда она уехала на электричке, никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось.