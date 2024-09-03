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    Мёртвую женщину нашли под окнами во Всеволожске, рядом — средство для мытья

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    Полицейские устанавливают личность погибшей у четырнадцатиэтажки во Всеволожском районе Ленобласти. Её гибель могла стать результатом несчастного случая.

    Как стало известно «Фонтанке», бригаду скорой на Крымскую улицу, 4, во Всеволожске вызвали около девяти часов утра 3 сентября, заметив неподвижную женщину. Приехавшим медикам оставалось констатировать смерть.

    На то, чем она занималась утром вторника, намекало средство для мытья, бутылку которого увидели рядом с телом.

    Среди опрошенных прохожих нашлись те, кто обратил внимание на женщину, мывшую окно. Она стояла на табурете. Этаж назвать затруднились, но отметили, что это был один из верхних.

    Личность погибшей выясняют. На вид ей было около 65 лет.

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