Мёртвую женщину нашли под окнами во Всеволожске, рядом — средство для мытья

Полицейские устанавливают личность погибшей у четырнадцатиэтажки во Всеволожском районе Ленобласти. Её гибель могла стать результатом несчастного случая.



Как стало известно «Фонтанке», бригаду скорой на Крымскую улицу, 4, во Всеволожске вызвали около девяти часов утра 3 сентября, заметив неподвижную женщину. Приехавшим медикам оставалось констатировать смерть.



На то, чем она занималась утром вторника, намекало средство для мытья, бутылку которого увидели рядом с телом.



Среди опрошенных прохожих нашлись те, кто обратил внимание на женщину, мывшую окно. Она стояла на табурете. Этаж назвать затруднились, но отметили, что это был один из верхних.

