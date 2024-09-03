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Происшествия Полыхающий экскурсионный автобус собрал пробку в Невском районе города

Полыхающий экскурсионный автобус собрал пробку в Невском районе города

2 400
2 комментария

В Невском районе Петербурга 3 сентября собралась крупная пробка из-за возгорания на дороге. Огонь вспыхнул в экскурсионном автобусе, к тушению огня были привлечены 10 спасателей.

Как сообщает городское ГУ МЧС по городу, в 16:17 поступил вызов к дому 289/1 по проспекту Обуховской Обороны. Там загорелся экскурсионный автобус YUTONG, пламя вспыхнуло в салоне транспорта.

К 16:32 огонь полностью потушили благодаря усилиям двух расчетов спасателей. Сведения о пострадавших не поступали.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», несмотря на ликвидацию пламени, ситуация на месте происшествия остается затрудненной из-за собравшейся пробки. Затор, перетекший на Рабфаковскую улицу, окрасился в красно-бордовый.

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Комментарии
2
282222362
3 сентября 2024, 18:10
Оказывается, не только "лазурные" горят. Вот как бывает.
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