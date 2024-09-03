Полыхающий экскурсионный автобус собрал пробку в Невском районе города

В Невском районе Петербурга 3 сентября собралась крупная пробка из-за возгорания на дороге. Огонь вспыхнул в экскурсионном автобусе, к тушению огня были привлечены 10 спасателей.



Как сообщает городское ГУ МЧС по городу, в 16:17 поступил вызов к дому 289/1 по проспекту Обуховской Обороны. Там загорелся экскурсионный автобус YUTONG, пламя вспыхнуло в салоне транспорта.



К 16:32 огонь полностью потушили благодаря усилиям двух расчетов спасателей. Сведения о пострадавших не поступали.



Источник: «Яндекс.Пробки»







Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», несмотря на ликвидацию пламени, ситуация на месте происшествия остается затрудненной из-за собравшейся пробки. Затор, перетекший на Рабфаковскую улицу, окрасился в красно-бордовый.

