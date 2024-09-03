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    Погибшей на КАД мотоциклисткой оказалась вокалистка петербургской рок-группы

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    В аварии с участием байка на Кольцевой автодороге погибла 28-летняя солистка рок-группы ThornEden Кристина Розенфельд (настоящая фамилия — Колбасова). Информацию об этом 3 сентября подтвердил «Фонтанке» друг девушки.

    «Кристина была светлым и целеустремлëнным человеком. Очень талантливая вокалистка. Горела своим делом как в студии, так и на байке. Для меня это очень серьëзная потеря: я потерял друга и товарища», — рассказал товарищ погибшей и участник группы Михаил.

    Гибель вокалистки стала огромным ударом для ThornEden. Музыканты в конце августа выпустили первый релиз и готовились к участию в петербургском фестивале.

    Трагедия произошла на 29-м километре внутреннего кольца КАД. 35-летний друг Кристины двигался между рядами на мотоцикле BMW, не справился с управлением и задел KIA Ceed. Кристина сидела на байке в качестве пассажирки. После опрокидывания она получила травмы, несовместимые с жизнью. Водитель BMW госпитализирован в тяжелом состоянии.

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