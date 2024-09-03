Погибшей на КАД мотоциклисткой оказалась вокалистка петербургской рок-группы

В аварии с участием байка на Кольцевой автодороге погибла 28-летняя солистка рок-группы ThornEden Кристина Розенфельд (настоящая фамилия — Колбасова). Информацию об этом 3 сентября подтвердил «Фонтанке» друг девушки.



«Кристина была светлым и целеустремлëнным человеком. Очень талантливая вокалистка. Горела своим делом как в студии, так и на байке. Для меня это очень серьëзная потеря: я потерял друга и товарища», — рассказал товарищ погибшей и участник группы Михаил.



Гибель вокалистки стала огромным ударом для ThornEden. Музыканты в конце августа выпустили первый релиз и готовились к участию в петербургском фестивале.

