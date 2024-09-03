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    Ехал между рядами и попал в смертельное ДТП. Пассажирка мотоцикла погибла на КАД

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    «Мегаполис»

    Тяжелое ДТП с участием мотоцикла и нескольких машин затрудняет движение на севере кольцевой автодороги Петербурга 3 сентября. В нем погиб один человек и еще один пострадал.

    Около 11:45 на 29-м километре внутреннего кольца КАД, после развязки с проспектом Культуры, столкнулись мотоцикл и два легковых автомобиля, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 35-летний мужчина, двигаясь между рядами на мотоцикле BMW, не справился с управлением и задел ехавший справа KIA Ceed под управлением 19-летнего водителя. После этого байк опрокинулся.

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    В результате аварии погибла 28-летняя пассажирка мотоцикла. Байкер получил травмы средней тяжести и был госпитализирован. Водитель «КИА» не пострадал. В полиции отмечают, что и мотоциклист, и пассажирка были в шлемах и защитной экипировке. По факту ДТП ведется проверка.

    Движение на внутреннем кольце КАД в месте аварии затруднено. По информации дорожного управления, заняты третья и четвертая полосы. По данным «Яндекс.Пробок», затор тянется на 1,5 километра.

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