Ехал между рядами и попал в смертельное ДТП. Пассажирка мотоцикла погибла на КАД

Тяжелое ДТП с участием мотоцикла и нескольких машин затрудняет движение на севере кольцевой автодороги Петербурга 3 сентября. В нем погиб один человек и еще один пострадал.

Около 11:45 на 29-м километре внутреннего кольца КАД, после развязки с проспектом Культуры, столкнулись мотоцикл и два легковых автомобиля, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 35-летний мужчина, двигаясь между рядами на мотоцикле BMW, не справился с управлением и задел ехавший справа KIA Ceed под управлением 19-летнего водителя. После этого байк опрокинулся.