Ананасовая птица, триколор из роз и набор колбас. Оригинальные букеты, которые петербуржцы подарили учителям

Читатели «Фонтанки» показали букеты, которые подарили учителям на День знаний. Среди них цветочные композиции, в которые «вплетается» хлопок, декоративная капуста, ягоды и орехи. Некоторые сделали ставку на необычное оформление — цветы «вырастили» на пне, книге и в связке карандашей. Другие вообще обошлись без цветов, вместо них — фрукты, шоколад, колбасы и сыр. Даже грибам можно найти применение.



Редакция телеграм-канала «Фонтанки» объявила конкурс на самый оригинальный букет и отобрала 10 фаворитов, которые коллектив посчитал наиболее креативными. Проголосовать за лучший из них можно здесь. Победители, которые займут три первых места, получат призы от «Фонтанки».



Но количество красоты в нашем телеграм-боте оказалось настолько велико, что мы не можем не поделиться ею со всеми и поэтому публикуем всех конкурсантов.



Цветочные букеты

Здесь петербуржцы в основном предпочитают классику. Главный цветок, конечно, роза, но в популярности ей практически не уступают гладиолусы, астры, гвоздики, гортензии и ромашки. Букеты украшают ягодами, грецкими орехами и декоративной капустой.



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Одним из трендов этого года стало украшение букетов хлопком. «Фонтанка» насчитала четыре варианта, где коробочки используются в качестве декоративных элементов.



1 из 3 Источник: читатели «Фонтанки»

Кто-то берет количеством и, чтобы продемонстрировать любовь и уважение к учителю, выбирает корзину цветов. Так можно убить двух зайцев: педагогу и приятно, и удобно нести эту красоту домой.



1 из 2 Источник: читатели «Фонтанки»

Другие же выбирают небольшие, аккуратные и эстетичные букетики. Главное не размер, а внимание и любовь, с которой подбирали цветы.



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Отдельные экземпляры выделяются из нежной пастельной палитры. Из таких, например, яркие гвоздики лососевого цвета, солнечный букет с подсолнухами, триколор из роз, фиолетовые астры с оранжевыми бархатцами и неоновые розы.



1 из 7 Источник: читатели «Фонтанки»

Некоторые петербуржцы предпочитают дарить и получать именно садовые цветы. «Букет на 1 сентября всегда делаю сама, дочь довольна», — делится с «Фонтанкой» Жанна, отправившая фото садовых гортензий. «Букет из маминых астр вышел прекрасным, на мой взгляд», — поддерживает тренд Инна.



1 из 2 Источник: читатели «Фонтанки»

Часто рациональность такого подарка, как цветы, ставят под сомнение, мол, они быстро вянут и на память ничего не остается. Родители петербургских школьников позаботились и об этом. «Наш букет из сухоцветов будет радовать несколько лет», — говорит Дарья.



Источник: читатели «Фонтанки»







Сделано своими руками

Оформление букета — это тоже важно, и здесь открывается простор для фантазии. Можно представить, насколько приятно учителю получить букет, завернутый в обертку, которую ученик расписывал собственными руками. Выбросить такую наверняка рука не поднимется.



Источник: читатели «Фонтанки»







Читательница Алина поделилась другой идеей для оформления букета, сделав обертку из цветных карандашей.



Источник: читатели «Фонтанки»







Интересный ход придумала и читательница Анна. Букет для учителя «усадили» на сделанную своими руками книгу.



Источник: читатели «Фонтанки»







А вот такими натуралистичными пеньками, на которых «выросли» хризантемы, удивила редакцию читательница Нина. Композиции она делает сама вместе с близкими. «Основание из цельного бревна, вереск и брусника собираются в лесу всеми членами семьи», — рассказывает петербурженка.

Источник: читатели «Фонтанки»







Альтернативой живым цветам может стать нарисованный букет. Такой творческий подарок сделала учительнице одна из петербургских школьниц.



Источник: читатели «Фонтанки»









Для сладкого стола (и не только)

В категории съедобных букетов горожане отдают предпочтение сладостям. «Мои внуки сегодня в школу унесли самые креативные и вкусные цветы из зефира! Весь класс угостился! Берите на заметку», — советует Надежда, прикрепив фото нежных роз и хризантем.



Не уступают им сочные пионы от читательницы Аллы. Они сделаны из бельгийского шоколада с клубничным вкусом и украшены ежевикой из мармелада.



Для тех, кто скажет, что есть много сахара вредно, есть полезная альтернатива — фрукты. Часто букеты украшают яблоками, реже встречаются клубника и киви.



1 из 3 Источник: читатели «Фонтанки»

Читатель Артак пошел дальше и преподнес в подарок учительскому коллективу корзину фруктов из ананасов, яблок и цитрусовых, оформленную в виде тропической композиции. Венцом творения стала вырезанная из ананаса птица с морковным клювом, клюющая виноградины и дольки мандарина.



Источник: читатели «Фонтанки»







Найдется в нашей подборке место и несладким угощениям. Например, букету из копченостей — колбас и сыров. Меж колбасных роз, чечила и косички затесались помидоры черри и петрушка. «Идеальный букет на 1 сентября, — уверяет автор фото Андрей. — Зуб даю, супруга является учительницей и полностью одобряет».



Источник: читатели «Фонтанки»







Зрительские симпатии редакции телеграм-канала «Фонтанки» уходят грибному букету из подосиновиков.



Источник: читатели «Фонтанки»







День тепла и заботы

Еще один тренд последних лет — отказ от цветов на День знаний в пользу пожертвований благотворительным организациям. Одна из читательниц «Фонтанки» приняла участие в акции «Дети вместо цветов» фонда «Алеша». Деньги, которые весь класс мог потратить на букеты, отправили на помощь тяжелобольным детям. На память о выборе родителей и воспитанников учителю останется благодарственное письмо.



Источник: читатели «Фонтанки»







О том, что не столько цветами (но и ими тоже), сколько заботой нужно порадовать в этот день педагога, напомнила читательница Валерия. «Так получилось, что наш классный руководитель и замечательный учитель в больнице. Но мы все равно приехали и поздравили ее с Днем знаний», — написала она.

