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Строительство Детям разнообразие, взрослым — спокойствие: какими хотят видеть детские площадки жители новостроек

Детям разнообразие, взрослым — спокойствие: какими хотят видеть детские площадки жители новостроек

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Из-за неправильных подходов к проектированию детских площадок девелоперский продукт может разочаровать покупателя. Что неудивительно: в похожих друг на друга игровых зонах скучно всем — детям, подросткам и их родителям. Согласно исследованию, проведенному ГК «Ленстройтрест» совместно с архитектурным бюро «Дружба», один из главных рецептов создания успешного детского пространства — это многообразие возможностей в зависимости от возраста и активности. И главное: у детей должен отсутствовать навязанный сценарий игры, ограничивающий фантазию. Авторы исследования не голословны и опирались на масштабные опросы родителей и детей, чтобы выяснить, чего им не хватает в современных детских городках.

Чего хотят дети

К примеру, детям часто не хватает самостоятельности, поскольку родители не отпускают их гулять одних. А, наоборот, вынуждены их постоянно сопровождать — из-за своих страхов и опасений. Что вполне объяснимо: дворы в новых кварталах нередко делают открытыми для въезда и парковки машин.

Следующая проблема — типовое наполнение двора. Площадки с горкой и качелями устарели и быстро надоедают детям, так как подразумевают скромные сценарии для игр. И родителям приходится постоянно придумывать для детей новые развлечения. Мало здесь и возможностей для самовыражения: нет места для рисования, граффити и других детских творческих проявлений.

Другой важный детский запрос — на общение. Все друзья и так до вечера заняты в кружках или сидят дома с гаджетами. Незнакомые между собой дети во дворе чаще играют по одному. Хотя уже есть специальное оборудование, снаряды, ориентированные на игру сообща и включение ребенка в активное общение со сверстниками.

И еще одна беда новых дворов — слишком мало пространства для движения. На небольших по размерам площадках старшие дети мешают младшим и наоборот. А самым маленьким к тому же зачастую не хватает контакта с природой, возможности тактильно познавать мир во всем его разнообразии. Слишком много ограничений: нельзя ходить по газонам, трогать деревья, цветы и так далее.

Крокодил из коряги

Психологи, проектировщики и другие участники исследования также отметили, что пользы от лишнего подчеркивания «детскости» на игровых площадках никакой нет. Подобная «псевдодетская» эстетика с яркими анимационными персонажами или кричащими цветами как будто все решает за ребенка. В то время как какая-нибудь абстрактная гора с лазом непонятной формы внутри или большая коряга, на которую можно залезать всем вместе, могут стать настоящим «хитом» для разных сценариев. К примеру, сегодня «коряга» будет лодкой в море, завтра — крокодилом, послезавтра — еще чем-нибудь таинственным.

Подобные фишки компания «Ленстройтрест» уже использовала в своем голландском квартале «Янила», и они сразу пришлись по душе маленьким резидентам квартала. Абстракции работают намного лучше избитых сюжетов, предлагаемых типовыми площадками — «корабль», «автомобиль», «дом» и пр.

Чего хотят подростки

У более старших детей возникает запрос на признание и самоценность: обычные игровые зоны им уже «малы». Все подростки любят шумные и опасные игры, и нередко их гоняют с детских площадок. Тем не менее они все равно остаются детьми: им просто нужны собственные места для самовыражения.

Больше всего подростками востребованы площадки для командных игр, оборудование для действий осознанного риска, например, воркаут-зоны, скейтпарки и т.д. Кроме того, подростки вполне доросли и до «взрослой» инфраструктуры. К примеру, в общественных пространствах финского квартала «Юттери» построен амфитеатр — здесь подростки могут выступать перед «своей» аудиторией со стендапами, танцами. Словом «тусить» в своем кругу и всячески самовыражаться.

Чего не хватает взрослым

Опрос родителей помог авторам исследования выявить ряд главных проблем, с которыми сталкиваются во дворах и сами взрослые. Например, респонденты указали на невозможность погулять или поиграть во дворе в плохую погоду — большинство детских зон просто не рассчитаны на это. А в петербургском климате это особенно важно.

Кроме того, для родителей банально не создают комфортных мест, где можно сидеть и присматривать за ребенком долгое время, пока тот играет. Поэтому большинство взрослых жалуются, что на детских площадках им находиться неудобно.

Ну, а труднее всего приходится родителям детей с особыми потребностями — их будто вовсе не учитывают при оснащении и благоустройстве дворов.

Чего хотят застройщики

Как отметили авторы исследования, главная проблема — современные площадки проектируются без учета психологических и возрастных потребностей детей. Поэтому остаются невостребованными. Хотя некоторые застройщики все чаще начинают привлекать психологов и педагогов для помощи в разработке детских пространств.

К примеру, компания «Ленстройтрест» совместно с архитектурным бюро «Дружба» не только провели масштабные исследования и опросили большое количество респондентов, но и привлекли к практической работе целое экспертное сообщество: педагогов, детских психологов, экологов, травматологов, специалистов по инклюзии и двигательной активности и педиатров.

«У каждого возраста свои базовые потребности и свои правила двигательной активности. Как учесть все? Мы хотели, чтобы детские площадки становились принципиально новыми, и вместе со специалистами разработали cтандарты по благоустройству детских и подростковых пространств. В последних очередях своих проектов мы уже вовсю их применяем. Это требует комплексных решений, причем еще на стадии проектирования всей застройки», — рассказывает директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман.

По результатам своих исследований «Ленстройтрест» уже издал несколько частей большой книги.

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