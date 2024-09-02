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Происшествия В поселке Вологодской области произошло тройное убийство. Еще два человека ранены

В поселке Вологодской области произошло тройное убийство. Еще два человека ранены

5 831
6 комментариев

В Вологодской области неизвестные убили двух мужчин и женщину. Еще два человека ранены, сообщает 2 сентября региональный СК. Возбуждено уголовное дело.

Тройное убийство произошло в поселке Рубцово Вологодского округа. Утром 2 сентября в правоохранительные органы сообщили о найденных телах с признаками насильственной смерти. Информация быстро подтвердилась.

«Помимо этого на участке находились еще двое лиц с телесными повреждениями. Пострадавшие были экстренно госпитализированы, в настоящее время им оказывается медицинская помощь», — отметили в СУ СКР по Вологодской области.

Как сообщили в ведомстве, у вологодских следователей есть объективные данные о том, кто может быть причастен к преступлениям. Речь идет о лицах из круга знакомых потерпевших. Сейчас подозреваемых разыскивают.

Обновлено: подозреваемые в убийстве задержаны, сообщило региональное СУ СК РФ.

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Рубцово Вологодская область Тройное убийство
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Комментарии
6
Kit.
2 сентября 2024, 18:51
Там "разговоры о главном" нигде в соседской школе не ведутся?
Mies
2 сентября 2024, 18:19
Какая же убогость…
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