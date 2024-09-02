В поселке Вологодской области произошло тройное убийство. Еще два человека ранены

В Вологодской области неизвестные убили двух мужчин и женщину. Еще два человека ранены, сообщает 2 сентября региональный СК. Возбуждено уголовное дело.



Тройное убийство произошло в поселке Рубцово Вологодского округа. Утром 2 сентября в правоохранительные органы сообщили о найденных телах с признаками насильственной смерти. Информация быстро подтвердилась.



«Помимо этого на участке находились еще двое лиц с телесными повреждениями. Пострадавшие были экстренно госпитализированы, в настоящее время им оказывается медицинская помощь», — отметили в СУ СКР по Вологодской области.



Источник: СУ СК России по Вологодской области

Как сообщили в ведомстве, у вологодских следователей есть объективные данные о том, кто может быть причастен к преступлениям. Речь идет о лицах из круга знакомых потерпевших. Сейчас подозреваемых разыскивают.



Обновлено: подозреваемые в убийстве задержаны, сообщило региональное СУ СК РФ.