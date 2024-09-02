Названы сроки открытия нового филиала Музея обороны и блокады Ленинграда

Один из новых филиалов Музея обороны и блокады Ленинграда — шахматно-шашечный павильон, который находится в парке Победы, — может открыться для посетителей уже в 2025 году. О планах и уточнённых сроках 2 сентября рассказала директор музея Елена Лезик на пресс-конференции в «Интерфаксе».



«В год 80-летия Победы мы планируем открыть экспозицию, которая будет называться, условно, «Ленинград-42». Там будет освещена история Ленинграда 1942 года, история возрождения нашего города после первой блокадной зимы», — поделилась Лезик.



О том, что в парке Победы, в павильоне у Верхнего пруда, где в советскую пору находился кинотеатр «Глобус», должен появиться филиал Музея обороны и блокады Ленинграда, говорили ещё осенью 2020 года. С тех пор на площадке велись работы по переформатированию пространства.

