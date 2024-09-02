Названы сроки открытия нового филиала Музея обороны и блокады Ленинграда

Один из новых филиалов Музея обороны и блокады Ленинграда — шахматно-шашечный павильон, который находится в парке Победы, — может открыться для посетителей уже в 2025 году. О планах и уточнённых сроках 2 сентября рассказала директор музея Елена Лезик на пресс-конференции в «Интерфаксе».
«В год 80-летия Победы мы планируем открыть экспозицию, которая будет называться, условно, «Ленинград-42». Там будет освещена история Ленинграда 1942 года, история возрождения нашего города после первой блокадной зимы», — поделилась Лезик.
О том, что в парке Победы, в павильоне у Верхнего пруда, где в советскую пору находился кинотеатр «Глобус», должен появиться филиал Музея обороны и блокады Ленинграда, говорили ещё осенью 2020 года. С тех пор на площадке велись работы по переформатированию пространства.
На будущей экспозиции, по словам Лезик, посетители погрузятся «в историю возвращения города к жизни»: экспонаты расскажут про то, как Ленинград расчищали после самой страшной зимы, предотвращали эпидемии и боролись с антисанитарией.
«Конечно, мы не обойдем и тему кирпично-пемзового завода № 1, который располагался примерно в южной оконечности нынешнего парка Победы», — отметила директор Музея в Соляном переулке. Весной 1942 года завод был превращен в крематорий.
Планируется, что «героями» выставки в новом пространстве станут и сам город, и его жители, а часть экспозиции выведет в центр внимания историю парка Победы как места памяти. Сотрудники музея через экспозицию «выскажут своё мнение о том, что хотелось бы видеть в парке, какова была задумка при его закладке» и выскажутся на тему того, должна ли зелёная зона стать развлекательным или, в первую очередь, мемориальным местом на карте.
Помимо филиала в парке Победы, у Музея обороны и блокады Ленинграда должна появиться музейная площадка в так называемом «Бункере Трибуца» на Инструментальной улице, 3. Точные сроки его открытия пока не определены из-за сложного состояния объекта и кадастровых вопросов. Как полагает Елена Лезик, начать работать новая площадка музея может «через несколько лет».