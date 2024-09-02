    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 25

    1 м/с, ю-в

    769мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.19eur100.76

    Музеи

    Названы сроки открытия нового филиала Музея обороны и блокады Ленинграда

    1252
    обсудить

    Один из новых филиалов Музея обороны и блокады Ленинграда — шахматно-шашечный павильон, который находится в парке Победы, — может открыться для посетителей уже в 2025 году. О планах и уточнённых сроках 2 сентября рассказала директор музея Елена Лезик на пресс-конференции в «Интерфаксе».

    «В год 80-летия Победы мы планируем открыть экспозицию, которая будет называться, условно, «Ленинград-42». Там будет освещена история Ленинграда 1942 года, история возрождения нашего города после первой блокадной зимы», — поделилась Лезик.

    О том, что в парке Победы, в павильоне у Верхнего пруда, где в советскую пору находился кинотеатр «Глобус», должен появиться филиал Музея обороны и блокады Ленинграда, говорили ещё осенью 2020 года. С тех пор на площадке велись работы по переформатированию пространства.

    На будущей экспозиции, по словам Лезик, посетители погрузятся «в историю возвращения города к жизни»: экспонаты расскажут про то, как Ленинград расчищали после самой страшной зимы, предотвращали эпидемии и боролись с антисанитарией.

    «Конечно, мы не обойдем и тему кирпично-пемзового завода № 1, который располагался примерно в южной оконечности нынешнего парка Победы», — отметила директор Музея в Соляном переулке. Весной 1942 года завод был превращен в крематорий.

    Планируется, что «героями» выставки в новом пространстве станут и сам город, и его жители, а часть экспозиции выведет в центр внимания историю парка Победы как места памяти. Сотрудники музея через экспозицию «выскажут своё мнение о том, что хотелось бы видеть в парке, какова была задумка при его закладке» и выскажутся на тему того, должна ли зелёная зона стать развлекательным или, в первую очередь, мемориальным местом на карте.

    Помимо филиала в парке Победы, у Музея обороны и блокады Ленинграда должна появиться музейная площадка в так называемом «Бункере Трибуца» на Инструментальной улице, 3. Точные сроки его открытия пока не определены из-за сложного состояния объекта и кадастровых вопросов. Как полагает Елена Лезик, начать работать новая площадка музея может «через несколько лет».

    По теме

    МузеиБлокада
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close