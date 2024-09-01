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Власть Город В Смольном на заседании транспортного совета появился Руслан Байсаров. Его компания будет строить метро

В Смольном на заседании транспортного совета появился Руслан Байсаров. Его компания будет строить метро

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8 комментариев

В заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти принимает участие глава компании «Бамтоннельстрой-Мост» Руслан Байсаров. Она уже начала получать контракты на строительство метро.

Руслан Байсаров (в центре)

Само заседание проходит 1 сентября в Смольном. Раннее губернатор Александр Беглов уже сделал доклад о перспективном развитии рельсового и не только транспорта. В том числе говорил, что кризис в метростроении преодолен.

Ведет заседание вице-премьер Виталий Савельев, он отдельно представил Байсарова как председателя правления «БТС-Мост» — «компании, которая себя зарекомендовала на крупнейших стройках России с самой лучшей стороны». Однако со стройкой подземки его появление не связал. В целом на совете обсуждается большое количество инфраструктурных проектов: вылетных магистралей (в том числе ШМСД) и развязок, магистралей непрерывного движения по набережным, новых мостов (после Большого Смоленского губернатор Петербурга анонсировал Ново-Адмиралтейский и Арсенальный в составе магистрали М-7). В отношении железнодорожного узла Беглов рассказал о двух полукольцах городской электрички (Ораниенбаум — Белоостров и Гатчина — Варшавская — Токсово) и ВСМ.

Напомним, ранее «БТС-Мост» получил контракт на полный цикл работ по депо «Красносельское» в Петербурге — от проектирования до строительства. Компания Байсарова выступает субподрядчиком «Метростроя Северной столицы», но собеседники «Фонтанки» считают, что приход ее даже в таком качестве означает появление второго отраслевого подрядчика в городе в добавление к МССС.

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Комментарии
8
Майор Пронин
1 сентября 2024, 16:10
Все деньги в семью.
FedorGr
1 сентября 2024, 16:21
Радует привлечение в экономику успешных чеченских предпринимателей. Спасибо Кадырову.
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