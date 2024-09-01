Задержан подозреваемый в убийстве женщины, найденной за «Невским» домом культуры

В Петербурге задержали мужчину, который подозревается в убийстве 33-летней женщины. Трагедия произошла 28 августа у Дома культуры «Невский», сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу. Ему предъявлено обвинение.

По версии следствия, в ходе конфликта он ударил женщину ножом дважды в грудь. От полученных ранений она скончалась на месте. После преступления подозреваемый скрылся, но 31 августа его удалось задержать благодаря оперативным действиям.

Источник: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Мужчина признался следователям, что в момент конфликта достал нож и ударил женщину один раз. Он попытался скрыть следы, выбросив орудие преступления. В своих показаниях он выразил сожаление и попросил прощения у родных погибшей.

Теперь ему предъявлено обвинение, и решается вопрос о мере пресечения, — вероятно, его отправят под стражу. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства дела.