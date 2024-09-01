Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+17°

пасмурно, без осадков

ощущается как +16

3 м/c,

ю-з.

 767мм 72%
Подробнее
2 Пробки
USD 91,19
EUR 100,76
У репера Апачева просят денег
Орнелла Мути в Петербурге
Последствия грозы: один погиб
От Кремля ждут денег на дороги
Куда пойти на выходных
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве женщины, найденной за «Невским» домом культуры

Задержан подозреваемый в убийстве женщины, найденной за «Невским» домом культуры

4 649
7 комментариев

В Петербурге задержали мужчину, который подозревается в убийстве 33-летней женщины. Трагедия произошла 28 августа у Дома культуры «Невский», сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу. Ему предъявлено обвинение.

По версии следствия, в ходе конфликта он ударил женщину ножом дважды в грудь. От полученных ранений она скончалась на месте. После преступления подозреваемый скрылся, но 31 августа его удалось задержать благодаря оперативным действиям.

Мужчина признался следователям, что в момент конфликта достал нож и ударил женщину один раз. Он попытался скрыть следы, выбросив орудие преступления. В своих показаниях он выразил сожаление и попросил прощения у родных погибшей.

Теперь ему предъявлено обвинение, и решается вопрос о мере пресечения, — вероятно, его отправят под стражу. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства дела.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Убийство Задержание Дом культуры
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY11
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
jfg3322
1 сентября 2024, 10:50
ужос, как все просто, никаких эмоций...жизнь чел ничего не стоит( подумаешь на сво перекантуюсь..
Гоstь
1 сентября 2024, 11:01
На сво такие нужны, пусть там машет органами движения
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компании
Земля в дефиците: кто разбирает места в петербургских промзонах и индустриальных парках
1 сентября, 10:00
Новости компании
«Людям все равно хочется жить в своем доме». Что происходит на рынке ИЖС в Петербурге и Ленобласти с появлением новых правил
31 августа, 18:00
Новости компании
Квартира под ремонт: преимущество или недостаток в современных условиях?
30 августа, 18:00
ТОП 5
Новости компании
Земля в дефиците: кто разбирает места в петербургских промзонах и индустриальных парках
1 сентября, 10:00
«Людям все равно хочется жить в своем доме». Что происходит на рынке ИЖС в Петербурге и Ленобласти с появлением новых правил
31 августа, 18:00
Квартира под ремонт: преимущество или недостаток в современных условиях?
30 августа, 18:00
На границе с городом. Появилась еще одна причина поселиться в квартале Мурино Space
30 августа, 17:16
ГК «Лидер Групп» представила дизайн мест общего пользования нового ЖК «Старлайт»
30 августа, 17:10
Setl Group — один из самых узнаваемых петербургских брендов 2024 года
30 августа, 16:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
30 августа, 16:17
Обратный осмос и классический фильтр под мойку: в чем разница?
30 августа, 16:03
Футболисты «Динамо» сыграли с командой Setl Group на «Петровском»
30 августа, 14:45
«Малый бизнес — Большие возможности»: БСПБ подарит победителям бесплатное РКО навсегда
30 августа, 14:30
Маршруты по каналам Санкт-Петербурга
30 августа, 12:34
Группа «Эталон» получила разрешение на строительство второй очереди ЖК «Счастье в Кольцово»
30 августа, 11:40