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    Спасатели добрались до петербурженки, травмированной на «горе Ада». Но мешают погода и камнепады

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    Спасатели, спустя сутки, добрались до 66-летней петербурженки, получившей травму ноги на горе Адай-Хох в Северной Осетии и потерявшей способность к самостоятельному передвижению. Женщине оказана первая помощь, ее состояние оценивается как «удовлетворительное» — сообщили 31 августа в МЧС республики. Для ее эвакуации с горного склона используют жесткие носилки «акья».

    МЧС России

    Спасением туристки занимаются два отделения спасателей: первое, из четырех человек, вышло за ней накануне, еще шестеро — на рассвете 31 августа: погодные условия не позволили привлечь авиацию. Сейчас оба отделения объединились и остановились на ночь, вместе с туристами, разбив лагерь возле кулуара Сказского ледника — из-за резкой смены погоды и угрозы сильных камнепадов. Наутро, если погодные условия позволят, женщину заберет вертолет Ми-8 МЧС России.

    Петербурженка совершала восхождение в составе группы из 8 человек, она не была зарегистрирована в МЧС России.

    Адай-Хох (с осетинского — «гора Ада») — горная снежная вершина Большого Кавказа, к югу от Цейского ледника, ее высота — 4408 метров.

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