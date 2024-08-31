Спасатели добрались до петербурженки, травмированной на «горе Ада». Но мешают погода и камнепады

Спасатели, спустя сутки, добрались до 66-летней петербурженки, получившей травму ноги на горе Адай-Хох в Северной Осетии и потерявшей способность к самостоятельному передвижению. Женщине оказана первая помощь, ее состояние оценивается как «удовлетворительное» — сообщили 31 августа в МЧС республики. Для ее эвакуации с горного склона используют жесткие носилки «акья».
МЧС России
Спасением туристки занимаются два отделения спасателей: первое, из четырех человек, вышло за ней накануне, еще шестеро — на рассвете 31 августа: погодные условия не позволили привлечь авиацию. Сейчас оба отделения объединились и остановились на ночь, вместе с туристами, разбив лагерь возле кулуара Сказского ледника — из-за резкой смены погоды и угрозы сильных камнепадов. Наутро, если погодные условия позволят, женщину заберет вертолет Ми-8 МЧС России.
Петербурженка совершала восхождение в составе группы из 8 человек, она не была зарегистрирована в МЧС России.
Адай-Хох (с осетинского — «гора Ада») — горная снежная вершина Большого Кавказа, к югу от Цейского ледника, ее высота — 4408 метров.