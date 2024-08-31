В Осетии после жесткой посадки Ан-2 пострадали дети. Состояние пилотов — тяжелое

Семь человек пострадали в результате жесткой посадки Ан-2 в Северной Осетии — рассказали вечером 31 августа в Минздраве региона. Трое пострадавших — дети: две девочки 2014 и 2016 года рождения получили множественные ушибы и ссадины, а мальчик 2013 года получил ушиб височной кости и проходит осмотр нейрохирурга.



Четверо взрослых госпитализированы: это двое пассажиров с множественными ушибами и ссадинами мягких тканей и оба пилота — они поступили в Республиканскую клиническую больницу в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами.