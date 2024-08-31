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    В Осетии после жесткой посадки Ан-2 пострадали дети. Состояние пилотов — тяжелое

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    Семь человек пострадали в результате жесткой посадки Ан-2 в Северной Осетии — рассказали вечером 31 августа в Минздраве региона. Трое пострадавших — дети: две девочки 2014 и 2016 года рождения получили множественные ушибы и ссадины, а мальчик 2013 года получил ушиб височной кости и проходит осмотр нейрохирурга.

    Четверо взрослых госпитализированы: это двое пассажиров с множественными ушибами и ссадинами мягких тканей и оба пилота — они поступили в Республиканскую клиническую больницу в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами.

    В Росавиации сообщили, что Ан-2 ДОСААФ совершал полет для выполнения парашютных прыжков. В МЧС рассказали, что на его борту находились 15 человек: «Во время полета 8 парашютистов десантировались, после чего произошла нештатная ситуация, ввиду которой пилоты совершили вынужденную посадку в горно-лесистой местности неподалеку от селения Кобан».

    Спасатели уточнили, что пилоты сами обратились в службу спасения и рассказали о произошедшем, но точное местонахождение назвать не смогли. Их вылетал искать другой самолет.

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    Северная Осетия
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