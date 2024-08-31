Клуб MOD требует от рэпера Апачева невыплаченное за аренду зала. У представителей музыканта — другое мнение

В петербургском клубе MOD заявили, что рэпер Аким Апачев не оплатил аренду зала после своего концерта, который прошел 10 августа. У представителей музыканта другое мнение — они считают, что клуб не выполнил свою часть договора.



Как рассказал в субботу, 31 августа, владелец клуба MOD Антон Аседач, после концерта команда Акима Апачева не выплатила клубу 60 000 рублей за аренду зала. По его словам, мероприятие проходило, как положено по договору, но после концерта музыканты уехали, не заплатили, потом заблокировали представителей клуба в мессенджерах и перестали снимать трубку.

Источник: Федор Данилов / «Фонтанка.ру»







«Я занимаюсь этим уже 18 лет. Сколько было подростков, малолеток, рэперов, но такой ситуации никогда не возникало. Они обычно выполняли свои обязательства и договоренности. Здесь же такая патриотическая группа, а решили просто пропасть. Я им пишу — они не отвечают», — рассказал Аседач.



Также владелец клуба утверждает, что коллеги предупреждали его о возникновении подобной ситуации. «У них еще должен был в Ростове-на-Дону концерт быть. Московский коллега делал мероприятие. С ним поступили с арендой так же», — сказал он.



На вопрос о позиции самих музыкантов Аседач сказал, что заведение, по мнению выступавших, оказалось технически не готовым, поэтому решили не платить аренду. С этим Аседач не соглашается.



«Технически то, что им было от нас нужно, они получили. Это не повод снимать свои обязательства по договору. Для меня это очень странно, если что-то не устраивает по площадке, то эти моменты обычно решаются переговорами», — сказал владелец клуба в разговоре с корреспондентом «Фонтанки».



В настоящее время представителям Акима Апачева отправлена досудебная претензия. В нем клуб MOD требует до пятого сентября заплатить за аренду зала. Владелец Антон Аседач говорит, что следующей стадией будет суд, если клубу не переведут необходимую сумму.



Менеджер рэпера Акима Апачева Юлия заявила корреспонденту «Фонтанки», что клуб не выполнил свою часть договора о предоставлении действующего, готового к работе помещения.



«В ответ мы не до конца выполнили свою часть по оплате и внесли 30% от суммы. Клуб все это время был закрыт и не функционировал. Первый концерт на площадке за 1,5 месяца был Акима Апачева. Об этом мы узнали также перед концертом, когда увидели абсолютно грязное помещение, где уборкой заниматься пришлось и мне», — ответила Юлия.



По словам представительницы Апачева, на момент подписания договора клуб «был на грани закрытия, о чем нам не говорили и до последнего убеждали, что все хорошо». Поэтому, продолжает Юлия, у команды Апачева не оказалось времени разыскивать другое помещение, когда уже были договоренности с полицией и представителями власти.



Менеджер добавила, что команда Акима Апачева хотела наладить хорошие отношения как с клубом, так и с городом.



Владелец клуба MOD Антон Аседач на уточняющий вопрос корреспондента «Фонтанки» ответил, что когда команда музыканта вошла в клуб, то площадка была готова, а сложности, которые есть у MOD, не имели отношения к концерту рэпера Апачева.