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    Будет хуже: поставки какао на мировой рынок снизятся еще сильнее

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    Международная организация по какао (International Cocoa Organization, ICCO) ухудшила прогноз мировых поставок растения на этот год. Ожидается, что поставки бобов на мировой рынок снизятся еще больше из-за плохой погоды и болезней.

    В ICCO отмечают, что поставки какао сократятся из-за плохой погоды в регионах, где его выращивают, старых деревьев, вредителей и болезней. Ожидается, что в этом сезоне будет произведено 4,33 млн тонн какао, что на 2,9% ниже прошлой оценки ICCO, пишет Bloomberg.

    «Фонтанка» ранее писала, что в России в последние три месяца 2023 года стоимость какао-бобов выросла на 40%. Подорожание связано с неурожаем в странах-экспортерах - Гане и Кот-д'Ивуаре. Также влияние мог оказать вооруженный конфликт в Нигере, где тоже производят какао.

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