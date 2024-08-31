Будет хуже: поставки какао на мировой рынок снизятся еще сильнее

Международная организация по какао (International Cocoa Organization, ICCO) ухудшила прогноз мировых поставок растения на этот год. Ожидается, что поставки бобов на мировой рынок снизятся еще больше из-за плохой погоды и болезней.

В ICCO отмечают, что поставки какао сократятся из-за плохой погоды в регионах, где его выращивают, старых деревьев, вредителей и болезней. Ожидается, что в этом сезоне будет произведено 4,33 млн тонн какао, что на 2,9% ниже прошлой оценки ICCO, пишет Bloomberg.



«Фонтанка» ранее писала, что в России в последние три месяца 2023 года стоимость какао-бобов выросла на 40%. Подорожание связано с неурожаем в странах-экспортерах - Гане и Кот-д'Ивуаре. Также влияние мог оказать вооруженный конфликт в Нигере, где тоже производят какао.

