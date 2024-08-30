Петербуржец Андрей Калина первым из россиян выиграл золото Паралимпиады

Пловец из Петербурга Андрей Калина стал чемпионом Паралимпийских игр — 2024 в Париже. Он показал первое место на дистанции 100 м брассом с результатом 1 минута 9,02 секунды.

Андрей Калина родился на Украине в Славянске 21 июля 1987 года. После чемпионата мира — 2013 принял решение о переходе в сборную России. С учетом сегодняшней победы на счету Калины теперь семь золотых медалей Паралимпиады.