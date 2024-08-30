Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+24°

ясная погода, без осадков

ощущается как +26

1 м/c,

ю-в.

 766мм 68%
Подробнее
2 Пробки
USD 91,19
EUR 100,76
Соболев в «Зените»
Когда откроют станцию «Горный»
Центробанк о будущем
Куда пойти на выходных
Что показывают на «Ночи света»
Юрист о деле Дурова
Новые школы вместо старых
Рейтинги «Фонтанки»
Спорт Петербуржец Андрей Калина первым из россиян выиграл золото Паралимпиады

Петербуржец Андрей Калина первым из россиян выиграл золото Паралимпиады

675
Написать комментарий

Пловец из Петербурга Андрей Калина стал чемпионом Паралимпийских игр — 2024 в Париже. Он показал первое место на дистанции 100 м брассом с результатом 1 минута 9,02 секунды.

Андрей выступает в категории SB8 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Это первая золотая медаль для российских спортсменов на Паралимпиаде.

Андрей Калина родился на Украине в Славянске 21 июля 1987 года. После чемпионата мира — 2013 принял решение о переходе в сборную России. С учетом сегодняшней победы на счету Калины теперь семь золотых медалей Паралимпиады.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компании
Квартира под ремонт: преимущество или недостаток в современных условиях?
30 августа, 18:00
Новости компании
На границе с городом. Появилась еще одна причина поселиться в квартале Мурино Space
30 августа, 17:16
Новости компании
ГК «Лидер Групп» представила дизайн мест общего пользования нового ЖК «Старлайт»
30 августа, 17:10
ТОП 5
Новости компании
Квартира под ремонт: преимущество или недостаток в современных условиях?
30 августа, 18:00
На границе с городом. Появилась еще одна причина поселиться в квартале Мурино Space
30 августа, 17:16
ГК «Лидер Групп» представила дизайн мест общего пользования нового ЖК «Старлайт»
30 августа, 17:10
Setl Group — один из самых узнаваемых петербургских брендов 2024 года
30 августа, 16:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
30 августа, 16:17
Обратный осмос и классический фильтр под мойку: в чем разница?
30 августа, 16:03
Футболисты «Динамо» сыграли с командой Setl Group на «Петровском»
30 августа, 14:45
«Малый бизнес — Большие возможности»: БСПБ подарит победителям бесплатное РКО навсегда
30 августа, 14:30
Маршруты по каналам Санкт-Петербурга
30 августа, 12:34
Группа «Эталон» получила разрешение на строительство второй очереди ЖК «Счастье в Кольцово»
30 августа, 11:40
Купить новую квартиру в «Образцовых кварталах» теперь можно одновременно с продажей старой недвижимости
29 августа, 18:00
Два корпуса ЖК Univer City в Пушкинском районе сданы раньше срока
29 августа, 17:05