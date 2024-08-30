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    Посетителей «МЕГА Дыбенко» срочно эвакуировали

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    Торгово-развлекательный центр «МЕГА Дыбенко» на Мурманском шоссе в Ленобласти приостановил работу, была объявлена эвакуация, сообщили 30 августа читатели «Фонтанки».

    В пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти уточнили «Фонтанке», что в помещении произошло короткое замыкание, горения не было.

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    По словам очевидцев, около строительного магазина «ОБИ» якобы загорелась проводка, возле ТРЦ замечены 4 пожарные машины.

    На «горячей линии» торгового центра 47news подтвердили информацию об эвакуации, однако сроки возобновления и причину приостановления работы не уточнили.

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