Посетителей «МЕГА Дыбенко» срочно эвакуировали

Торгово-развлекательный центр «МЕГА Дыбенко» на Мурманском шоссе в Ленобласти приостановил работу, была объявлена эвакуация, сообщили 30 августа читатели «Фонтанки».
В пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти уточнили «Фонтанке», что в помещении произошло короткое замыкание, горения не было.
По словам очевидцев, около строительного магазина «ОБИ» якобы загорелась проводка, возле ТРЦ замечены 4 пожарные машины.
На «горячей линии» торгового центра 47news подтвердили информацию об эвакуации, однако сроки возобновления и причину приостановления работы не уточнили.