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    Рабочий пострадал в результате падения со строительных лесов в Приморском районе

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    Рабочий получил тяжелые травмы после падения со строительных лесов в Приморском районе Петербурга. Вместе с ним вниз рухнули и сами леса.

    Как стало известно «Фонтанке», утром 27 августа скорая помощь доставила в одну из городских больниц 61-летнего жителя Центрального района Петербурга. Как позже сообщили медики полиции, мужчина упал во время работы на строительных лесах на Коломяжском проспекте. Судя по карте, там строится торговый центр. Вместе с рабочим обрушилась и сама конструкция.

    Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. По предварительным данным, у него зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, переломы таза, бедра и предплечья.

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