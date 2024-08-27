Рабочий получил тяжелые травмы после падения со строительных лесов в Приморском районе Петербурга. Вместе с ним вниз рухнули и сами леса.
Как стало известно «Фонтанке», утром 27 августа скорая помощь доставила в одну из городских больниц
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. По предварительным данным, у него зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, переломы таза, бедра и предплечья.
Рабочий пострадал в результате падения со строительных лесов в Приморском районе
Рабочий получил тяжелые травмы после падения со строительных лесов в Приморском районе Петербурга. Вместе с ним вниз рухнули и сами леса.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.