Позволь себе немного рая. Что нужно знать, если впервые летишь в Таиланд

Бухта Майя Бэй на острове Пхипхи-Ле Фото: Юлия Никитина Поделиться Поделиться





По данным Ассоциации туроператоров в первом полугодии 2024 года Таиланд вошел в тройку популярных направлений, которые выбирают для отдыха российские туристы. В прошлом году он был пятым, теперь же уступает только Турции и ОАЭ. Те, кто никогда не был в Стране улыбок, пожмут плечами — мол, ради чего себя мучить девятичасовым (в лучшем случае) перелетом, если есть моря и ближе. Сейчас попробуем объяснить.



Если вам нужна причина, чтобы поехать в Таиланд Приехать к очень большому Будде и получить браслет для исполнения желаний.

Фото: Юлия Никитина//«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Храм Биг Будда Пхукета. Основное строительство завершилось в 2017 году. Это третий по величине Будда в Таиланде. Помимо статуи-гиганта на храмовой горе есть десятки скульптур поменьше. Здесь каждый найдет своего Будду.





На видео: фрагмент экскурсии «Сердце Пхукета» от Anex.

Юлия Никитина//«Фонтанка.ру»

Монахи храма Биг Будды по вашей просьбе (и за скромное пожертвование) повяжут вам хлопковый браслет. У тайцев он называется священной нитью Сай-Син и считается оберегом от злых духов.

Туристы дополнили ритуал поверьем: пока монах повязывает на запястье веревочку, нужно загадать желание. Веревочку (браслет) нельзя снимать или срезать, она должна развязаться самостоятельно. И тогда желание сбудется. Важное условие — оно не должно быть материальным. Загадывайте духовное.



Фото: www.phuket-big-buddha.com Поделиться Поделиться





Посетить королевскую аптеку и не потратить все деньги мира на лекарства, которые «лечат все и от всего».

Фото: Юлия Никитина//«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Королевской эта сеть аптек называется не случайно. Производство лекарств и уходовой косметики осуществляется при непосредственной поддержке тайской принцессы Валайлак Чулабхорн.



При входе в аптеку вы увидите групповой портрет королевской семьи Таиланда. Любопытно, что все они изображены не в своем естественном возрасте, а в лучшие (молодые) годы жизни. Это такая традиция, но не вздумайте хихикать, тайцы очень трепетно относятся к своим королям и требуют уважения от окружающих.

Поехать на экскурсию, занять место на носу скоростной лодки и весь час щуриться от морского ветра и соленых брызг, немного сочувствовать товарищам, у которых обнаружилась морская болезнь. Даже если вы совсем не любите экскурсии, как минимум одну во время поездки на Пхукет вам нужно посетить. Это путешествие может стать для вас незабываемым приключением. Но нужно быть готовым к серьезной качке, если у вас морская болезнь, заранее (!) примите таблетки от укачивания. Если вы думаете, что морской болезни у вас нет, все равно съешьте таблетку не позднее, чем за полчаса. Просто потом может быть слишком поздно.



На видео: фрагмент экскурсии «Звездные острова» от Anex.

Морские туры на Пхукете — это возможность не только увидеть известные по голливудским фильмам лагуны, но и покупаться в прозрачной воде температуры парного молока.



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Рукотворное и пресноводное озеро Чео Лан в глубине Таиланда. К нему можно добраться самостоятельно, но удобнее в составе экскурсии.



Фото: Юлия Никитина//«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Здесь снимали фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо.



Фото: Юлия Никитина//«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А это остров из девятого фильма «бондианы» — «Человек с золотым пистолетом».



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Выражение «лица» этой малышки — бесценное воспоминание. Она живет на острове обезьян и бесконечный поток туристов встречает с мимикой в стиле «не ждали».



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Зайти на крокодиловую ферму и испытать противоречивые чувства.



Рядом с зубастыми хищниками живут и куры, и кролики. Но сотрудники уверяют, что это полноправные обитатели фермы. Глядя на довольных и сытых (!) крокодилов, веришь этому с трудом.



Фото: Юлия Никитина//«Фонтанка.ру» Фото: Юлия Никитина//«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Показывают на ферме и шоу с крокодилами. Дрессировщики заматывают скотчем пасть и заставляют выполнять различные трюки. Но это на любителя. Если кто-то не готов смотреть на неравную борьбу, то можно просто наблюдать за представителями отряда водных пресмыкающихся в почти естественной среде.

Увидеть поцелуй кобры и, замирая от ужаса, погладить живую змею.

Юлия Никитина

А вот в представлении со змеями (в отличие от шоу с крокодилами) все по-честному. У кобры есть зубы, яд тоже присутствует. На потеху туристу тайский укротитель змей натурально рискует жизнью. И это вызывает уважение.

Покормить слона, помыть слона, приготовить ему еды и снова покормить слона. На видео: фрагмент однодневной экскурсии «Каосок + Озеро Чео Лан» от Anex.



Юлия Никитина//«Фонтанка.ру»

Слоны в Таиланде — особое животное, за ними ухаживают как за членом семьи. Собственно, слон и есть член семьи. Быть погонщиком слона — особая профессия в стране, стать им можно только по наследству.



Фото: Юлия Никитина//«Фонтанка.ру» Фото: Юлия Никитина//«Фонтанка.ру» Фото: Юлия Никитина//«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Одному слону выдается один погонщик, и это на всю жизнь. Так что возраст слона легко вычислить по возрасту его человека. Сходить в храм обезьян, подраться с мартышками за еду и победить. Или нет.

Юлия Никитина//«Фонтанка.ру»

Обезьяны в одноименном храме жутко самоуверенные, человека не боятся и очень требовательны. С туристов они берут плату едой. Не отдашь по-хорошему, заберут силой. Как и всякие животные, они хорошо чувствуют лидера. Если проявить характер и показать обезьяне, что ни бананов, ни кукурузы она от тебя не получит, обезьяна оставит тебя в покое и пойдет искать более покладистого человека. Лежать на белом песке лагуны, слушать, как тебя обнимает море, быть счастливым здесь и сейчас. Море в Таиланде не похоже на моря в Турции, Египте или Греции. В тайском море (на Пхукете это Андаманское) есть какая-то особенная нежность, которая обволакивает и дарит ощущение райского наслаждения.

На видео: фрагмент экскурсии на острова Пхипхи от Anex.

Плыть на бамбуковом плоту по зеленой реке, выглядывать несуществующих крокодилов и горланить «Из-за острова на стрежень». Ощущение от катания на бамбуковых плотах как нельзя лучше подходит для понимания смысла выражения сабай-сабай. Так местные говорят, когда не нужно никуда спешить, наслаждаться моментом, жить свою жизнь здесь и сейчас.

Проснуться в 4 утра, ехать два часа, чтобы увидеть блеклый рассвет, расстроиться, потом приглядеться и передумать. Потому что это действительно хорошо.



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Убедили? Нет?! Зайти в номер с личным бассейном, нырнуть, полюбоваться видом, потом еще раз нырнуть и сказать: «Я отсюда никуда не уйду». Для тех, кто ценит спокойствие, уединение, но при этом комфорт, идеальное место для отдыха — собственная вилла от Sunsuri Phuket . Тот редкий случай для Таиланда, когда оправданы все пять звезд, и ты поставлен перед мучительным выбором: идти на потрясающий пляж Най Харн или остаться навсегда в своем номере.

На рыбном рынке бегать от одного прилавка к другому не в состоянии выбрать, потому что хочется выбрать все, а потом все-таки выбрать и наесться до отвала души и ума.

Расположенный на южной оконечности острова Пхукет, рынок Раваи является не только важным торговым центром для местных рыбаков и рестораторов, но и популярной достопримечательностью среди туристов. Рынок работает ежедневно с раннего утра до позднего вечера. Важная особенность — свежий улов сюда привозят не утром, а к 17–18, так как рыбаки уходят в море днем. Здесь вы найдете невероятное разнообразие морепродуктов: от креветок, лобстеров, крабов, кальмаров, осьминогов до моллюсков, устриц и свежей рыбы различных видов. Цены радуют демократичностью, а торговаться не только можно, но и нужно.

Фото: Юлия Никитина//«Фонтанка.ру» Фото: Юлия Никитина//«Фонтанка.ру» Фото: Юлия Никитина Фото: Юлия Никитина Фото: Юлия Никитина Поделиться Поделиться





Прямо на рынке находятся рестораны, куда можно прийти со свежекупленным уловом, вам его приготовят по вашему рецепту и за символические деньги. Гулять по изумительному пляжу Най Харн, слышать, как шум волн врезается в твою музыку в наушниках.



Юлия Никитина

Смотреть на закат из своего отдельного бассейна и понимать, что он нисколько не хуже рассвета. Вид из отеля The Little Shore Khao Lak. Построен в 2023 году и это ощущается в каждой детали: от деревянных фигурок, с помощью которых ты общаешься с персоналом, до маленьких ножниц, чтобы отрезать уголок коробки сливок к кофе.

Юлия Никитина

Купить слонов у алтаря Брахмы, загадать желание, чтобы вернуть сюда своих слонов, когда желание сбудется.

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Если вы решили ехать в Таиланд Для первого визита рекомендуют выбирать популярные курорты с развитой инфраструктурой. Один из таких Пхукет — крупнейший остров Таиланда, известный своими пляжами: Камала, БангТао, Патонг, Карон, Най Харн, Януи, Май Кхао.

Уровень отдыха и его география зависят от ваших предпочтений, причем не только финансовых. Если вы молоды, активны и вам хочется ночных тусовок, вам дорога на шумный, но бюджетный Патонг. Если вы ценитель спокойной размеренности, присмотритесь к району Камала. А если у вас семейный отдых с детьми, рассмотрите БангТао. Здесь находится один из пионеров туристического Пхукета — громадный гостиничный комплекс «Лагуна». Это в прямом смысле отдельный город на острове Пхукет, со своей инфраструктурой и развлечениями на любой вкус. Один из старейших отелей региона Angsana Laguna Phuket несколько лет назад был полностью реконструирован. Находится на первой линии.

Фото: фото с сайта https://www.angsana.com Фото: фото с сайта https://www.angsana.com Фото: фото с сайта https://www.angsana.com Фото: фото с сайта https://www.angsana.com Поделиться Поделиться





И главный вопрос — что выгоднее: лететь самостоятельно или с туроператором. Беглый взгляд на цены за авиаперелет и отель подталкивает к выводу, что брать тур все же целесообразнее. Хотя бы потому, что билеты туда и обратно за двоих вам обойдутся примерно в такую же сумму, сколько вы заплатите агентству за чартер и отель.



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Что брать с собой В Таиланде круглый год тепло, +30 даже ночью. Забудьте о теплых вещах, даже «на вечер». Не берите много одежды — легкие пляжные наряды можно недорого купить на месте. Возьмите удобную обувь для ходьбы и шлепанцы для пляжа. Солнцезащитные средства, шляпу или кепку, репелленты от насекомых, коралловые тапочки вам понадобятся, но их можно купить на месте.

Лучший из советов, который приходилось слышать, — возьмите с собой пустой чемодан. Перед обратным вылетом вы поблагодарите себя за это, так как не будете стоять перед выбором — положить в него любимое платье или лишнее манго. Обратите внимание, что летом в Таиланде повышенная влажность, поэтому будьте готовы к тому, что к концу поездки ваши вещи прибавят в весе килограмма 3–4. Даже если вы поклянетесь, что не будете покупать сувениры, фрукты и прочую «тайскую ерунду», можете не сомневаться — вы нарушите данное себе обещание.

Что нужно и можно есть Отдых с функцией «Все включено» в Таиланде есть, но не слишком распространен. Здесь вам не Турция, и не Египет. В массе туристы выбирают отель с завтраком, предпочитая обедать и ужинать в других местах. На месте понимаешь, что это разумно и с экономической точки зрения, и с гастрономической.

Ресторанов, кафе, кафешек в туристических местах великое множество, где подают не только тайскую еду, но и европейскую тоже. Чем дальше от моря, тем, как правило, дешевле.

Ужин в ресторане La Flora Khao Lak Фото: Юлия Никитина//«Фонтанка.ру» Если и существует рай для любителей рыбы, то он находится у шведского стола с морепродуктами Фото: Юлия Никитина//«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ужин в отеле Sunsuri Phuket Фото: Юлия Никитина//«Фонтанка.ру» Традиционная тайская еда может оказаться слишком острой. Чтобы этого избежать, просто попросите об этом официанта Фото: Юлия Никитина//«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ужин в ресторане отеля The Little Shore Khao Lak Фото: Юлия Никитина//«Фонтанка.ру» С помощью своих блюд здесь пытаются рассказать об особенностях отеля Фото: Юлия Никитина//«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





И еще одно правило действует — чем презентабельнее интерьер, тем меньше шансов отравиться. Питаться в совсем уж аутентичных забегаловках и уличной едой не рекомендуется. Стрит-фуд на популярном в Пхукет Тауне ночном рынке — аттракцион и лотерея — требует подготовленного желудка и определенной доли везения.

…и возьми с собою деньги Валюта Таиланда — тайский бат. Доллары и евро к оплате не принимаются.

Лучше везти с собой доллары для обмена, чем евро. Обменные пункты есть повсюду, но помните, что самый невыгодный курс в аэропорту, отеле, на пляже и прочих местах массового скопления туристов. Принимаются карты UnionPay от Газпромбанка.



А еще есть возможность снять наличные с карты любого российского банка. Да-да. Вы не ослышались. Этот сервис обмена валют называет себя лицензированным, да и сам офис выглядит вполне официально. Схема такая — проверено на себе — через онлайн-банк переводишь физическому лицу требуемую сумму в рублях.

Фото: Юлия Никитина Фото: Юлия Никитина Поделиться Поделиться





Присутствует менеджер, но в основном общение в чат-боте Telegram или WhatsApp, с помощью которого получаешь чек и обналичиваешь его в кассе. Быстро, удобно, нужен паспорт. Курс не очень выгодный, но если форс-мажор или плохо рассчитал коэффициент собственной транжироспособности — выручает.

Связь, интернет, транспорт В курортных отелях почти всегда есть бесплатный Wi-Fi. Для связи за пределами отеля можно оформить местную SIM-карту. Ее легко купить в аэропорту или магазинах 7 Eleven (они здесь повсеместно). Для покупки SIM-карты нужен паспорт (подойдет даже скан или копия). Пример тарифа: 15 дней с безлимитным интернетом за 699 бат (около 1700 руб.). Процесс оформления SIM-карты занимает около 5 минут, включая фотографирование паспорта и лица.



На Пхукете развито такси. Очень удобно использовать местное приложение inDrive. Оно на русском языке, принцип работы аналогичный сервису Яндекса. Оплата обычно наличными, и лучше приготовить сумму без сдачи.



Кстати, про 7 Eleven. Это сеть супермаркетов, где можно купить не только продукты, но и всякие мази-бальзамы, которые вы удержались и не купили (не купили же?) в королевской аптеке. 7 Eleven — отличное место для того, чтобы в последний день сбагрить оставшиеся баты на разного рода мелочь, которая станет для ваших друзей сувенирами.

