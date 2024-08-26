Цены на учебники стали поводом для второго антимонопольного дела за полгода

Федеральная антимонопольная служба возбудила второе дело в отношении издательства «Просвещение». Поводом вновь стали цены на школьные учебники.
«Просвещение» доминирует на рынке издания государственных учебников по истории для
В итоге ФАС возбудила в отношении издательства дело о нарушении антимонопольного законодательства — уже второе за полгода. В апреле было возбуждено аналогичное дело из-за цен на учебники по истории, биологии и русскому языку. Сейчас оно находится на рассмотрении. Если нарушения будут признаны, издательству грозит штраф.