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    Цены на учебники стали поводом для второго антимонопольного дела за полгода

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    Федеральная антимонопольная служба возбудила второе дело в отношении издательства «Просвещение». Поводом вновь стали цены на школьные учебники.

    «Просвещение» доминирует на рынке издания государственных учебников по истории для 10–11 классов, отмечает 26 августа пресс-служба ФАС. Специалисты ведомства проанализировали финансовые результаты и ценообразование издательства и выявили, что оно устанавливает монопольно высокие цены на свою продукцию.

    В итоге ФАС возбудила в отношении издательства дело о нарушении антимонопольного законодательства — уже второе за полгода. В апреле было возбуждено аналогичное дело из-за цен на учебники по истории, биологии и русскому языку. Сейчас оно находится на рассмотрении. Если нарушения будут признаны, издательству грозит штраф.

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    ФАС РоссииЦеныАнтимонопольное делоУчебники
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