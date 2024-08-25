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    Просто выберите картинку, а мы расскажем, что ждет вас осенью: тест-предсказание

    Будем честны, некоторых из нас результаты этой игры весьма удивили

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    Наше подсознание иногда может выкидывать любопытные трюки. Порой оказывается, что те или иные предпочтения, привычки и манеры могут рассказать о нас куда больше, чем мы сами. В то же время они в два счета определяют наше психологическое состояние, из которого можно сделать кое-какие прогнозы на ближайшее будущее. И у нас есть хороший способ это проверить. Чтобы сделать это, просто выберите картинку с животным, которая понравится вам больше остальных, нажмите на нужный ответ и читайте предсказание.

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Просто выберите картинку, а мы расскажем, что ждет вас осенью: тест-предсказание

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