В списке освобожденных российских военнопленных оказался уроженец Ленобласти

В списке российских военнопленных, которыми сегодня обменялись Украина и РФ, по данным «Фонтанки», оказался житель Ленобласти 22-летний Федор С. Как подтвердил нашему изданию депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, молодой человек был включен в перечень на обмен.
Из открытых источников известно, что Федор в 2020 году стал первокурсником Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Учился на факультете судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте. Профессионально играл в футбол — был полузащитником команды центра спорта одного из районов Северной столицы. Два дня назад его фамилия звучала в материалах зарубежных СМИ о военнопленных.
«Фонтанка» связалась с родственниками Федора, однако они ушли от разговора с журналистом.
Уже сегодня военнопленные вернутся в Россию, однако своих близких они обнимут не сразу — им предстоит пройти обследование в медицинских учреждениях РФ, сказал депутат Саралиев.
Об обмене пленными Минобороны РФ сообщило в субботу. Россия вернула 115 военнослужащих, столько же военных ВСУ передали Украине.