В списке освобожденных российских военнопленных оказался уроженец Ленобласти

В списке российских военнопленных, которыми сегодня обменялись Украина и РФ, по данным «Фонтанки», оказался житель Ленобласти 22-летний Федор С. Как подтвердил нашему изданию депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, молодой человек был включен в перечень на обмен.



Из открытых источников известно, что Федор в 2020 году стал первокурсником Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Учился на факультете судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте. Профессионально играл в футбол — был полузащитником команды центра спорта одного из районов Северной столицы. Два дня назад его фамилия звучала в материалах зарубежных СМИ о военнопленных.