    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 21

    3 м/с, зап

    758мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.6eur101.61

    Боевые действия

    В списке освобожденных российских военнопленных оказался уроженец Ленобласти

    3100
    5 комментариев

    В списке российских военнопленных, которыми сегодня обменялись Украина и РФ, по данным «Фонтанки», оказался житель Ленобласти 22-летний Федор С. Как подтвердил нашему изданию депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, молодой человек был включен в перечень на обмен.

    Из открытых источников известно, что Федор в 2020 году стал первокурсником Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Учился на факультете судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте. Профессионально играл в футбол — был полузащитником команды центра спорта одного из районов Северной столицы. Два дня назад его фамилия звучала в материалах зарубежных СМИ о военнопленных.

    «Фонтанка» связалась с родственниками Федора, однако они ушли от разговора с журналистом.

    Уже сегодня военнопленные вернутся в Россию, однако своих близких они обнимут не сразу — им предстоит пройти обследование в медицинских учреждениях РФ, сказал депутат Саралиев.

    Об обмене пленными Минобороны РФ сообщило в субботу. Россия вернула 115 военнослужащих, столько же военных ВСУ передали Украине.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close