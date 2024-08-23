    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 13

    3 м/с, ю-з

    757мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd91.29eur101.62

    Водные приключения двух гидроциклистов в Петербурге обернулись домашним арестом

    1944
    4 комментария

    Василеостровский районный суд арестовал на два месяца Александра Бандурина и Станислава Плескачевского. Оба обвиняются в хулиганстве по предварительному сговору, что предусмотрено статьей 213 УК РФ, сообщает 23 августа Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    ПоделитьсяПоделиться

    Инцидент произошел 14 июня 2024 года, когда мужчины на гидроциклах Sea-Doo RXP 300 нарушили правила движения по рекам и каналам города. По версии следствия, они двигались с высокой скоростью, создавали опасные волны и обливали прохожих. Попытки сотрудников транспортной безопасности остановить их не увенчались успехом.

    Северо-Западная транспортная прокуратура

    Оба были задержаны 21 августа 2024 года, и в тот же день им предъявили обвинения. Оба признали свою вину. Суд назначил домашний арест до 19 октября. Третий участник инцидента пока не установлен.

    Расследование дела находится под контролем Северо-Западной транспортной прокуратуры.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close