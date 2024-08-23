Водные приключения двух гидроциклистов в Петербурге обернулись домашним арестом

Василеостровский районный суд арестовал на два месяца Александра Бандурина и Станислава Плескачевского. Оба обвиняются в хулиганстве по предварительному сговору, что предусмотрено статьей
Инцидент произошел 14 июня 2024 года, когда мужчины на гидроциклах Sea-Doo RXP 300 нарушили правила движения по рекам и каналам города. По версии следствия, они двигались с высокой скоростью, создавали опасные волны и обливали прохожих. Попытки сотрудников транспортной безопасности остановить их не увенчались успехом.
Северо-Западная транспортная прокуратура
Оба были задержаны 21 августа 2024 года, и в тот же день им предъявили обвинения. Оба признали свою вину. Суд назначил домашний арест
Расследование дела находится под контролем Северо-Западной транспортной прокуратуры.