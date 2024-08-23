«Будет закладывать уши, как в самолете». «Фонтанка» узнала, что видно с самой высокой смотровой площадки России

«Фонтанка» одной из первых побывала на новой смотровой площадке Лахта Центра, которую скоро откроют для посетителей. Пока на высоте
Сомнений в том, что обзорная площадка станет новым популярным туристическим аттракционом, нет. Она возглавит уже сложившееся вокруг небоскреба рекреационно-туристическое пространство вместе с новой набережной, памятником
Попасть на смотровую площадку можно будет через вход
Для посетителей предусмотрены две лифтовые кабины вместимостью до
— Это была на самом деле довольно сложная задача. Нужно было сделать так, чтобы обеспечить и удобную, комфортную работу офиса, и доступ общественности со всеми требованиями безопасности, — говорят в Лахта Центре.
Согласно замыслу организаторов, наверх люди будут подниматься небольшими группами, проводить там определенное время. Ограничить время надо будет, чтобы происходила ротация групп и наверху не скапливалась толпа, иначе осмотр может быть некомфортным.
— Мы сейчас тестируем варианты, как будет удобно. Хотим отработать все возможные сценарии заранее, чтобы после открытия уже не было накладок и нюансов, — отмечают в Лахта Центре.
Лифт поднимается на 83-й этаж почти бесшумно. Если измерять высоту по полу, это уровень
Сверху открывается впечатляющий вид на весь город: от близлежащих жилых высоток разных геометрических форм до исторического центра, но все очень маленькое — как на самом большом макете России. Если приблизиться к фасаду вплотную, видна благоустроенная набережная, флагштоки, строящаяся железнодорожная платформа Новая Лахта, Лахтинский разлив, но большую часть обзора составляет Финский залив и бескрайнее небо.
Предполагается, что гости смогут не только насладиться видом, но и послушать экскурсию про историю строительства Лахта Центра и городские достопримечательности, которые увидят с высоты.
Само пространство смотровой площадки занимает четыре этажа в высоту. По периметру установлены три панорамных стеклянных лифта, с помощью которых посетители смогут подняться еще выше — на
Стоимость билета пока не определена, как и дата официального открытия. Сейчас заканчиваются подготовительные работы. После этого площадку «обкатают» и устранят все выявленные недочеты, чтобы она встретила гостей максимально подготовленной. Показать приготовления в Лахта Центре решили еще и потому, что в Сети уже активизировались мошенники, которые продают фальшивые билеты на башню или просто распространяют ложную информацию. Например, о бесплатных посещениях, просто чтобы увеличить свою аудиторию. В Лахта Центре борются с такой самодеятельностью и призывают доверять только информации с официального сайта и своих аккаунтов в соцсетях.
Также организаторы продумывают варианты на случай непогоды — что делать, когда небо плотно затянуто облаками и с башни ничего не видно.
— Уверены, что вне зависимости от погоды впечатления от посещения комплекса гарантированы. Механика и условия возврата билета тем не менее прорабатываются. Это тоже вопрос, который мы должны решить, чтобы все было доброжелательно по отношению к посетителям, — говорят в Лахта Центре.
Что до мирового опыта, у операторов крупнейших иностранных смотровых площадок разный подход. В лондонском Шарде, например, есть «гарантия вида»: если из-за плохой погоды посетитель не сможет увидеть хотя бы три из пяти главных достопримечательностей, ему поменяют билет на ваучер с открытой датой, который будет действителен как минимум в течение трех месяцев. А вот в башне «Бурж Халифа» билеты невозвратные. В Лахта Центре планируют найти свой баланс.
— С другой стороны, если человек в Петербург всего на два дня попал, то вне зависимости от погоды стремится посетить запланированные достопримечательности. Мы же приезжаем, например, в Сочи, а там туман. Мы потратили время, приехали, ничего не увидели, но какие-то впечатления остались, — отмечают там. К слову о погодных явлениях: молний бояться не стоит. Хоть они и часто бьют по зданию, оно заземлено и удар молнии ему не страшен.
Добраться до небоскреба можно от станции метро «Беговая» на общественном транспорте (автобусы
Кстати, в здании есть еще одна обзорная площадка. Она расположена ниже и предназначена для приема официальных делегаций и проведения переговоров. Видеть ее россияне, да и жители других стран, могли во время экскурсии президента РФ Владимира Путина по Лахта Центру, которая прошла в день его встречи с руководителями международных информагентств.
Тогда же председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер показал главе государства многофункциональное здание. Это такое горизонтальное здание по соседству с небоскребом, которое тоже будет доступно для посетителей. «Конечно, безопасности здесь будет уделяться большое внимание, но оно будет открыто для людей», — обещают там. Внутри уже построили планетарий в виде огромного шара с зеркальной поверхностью и трансформируемый концертный зал на
На некоторых этажах многофункционального здания расположились офисные помещения, на нижнем уровне — появятся небольшие магазины и кафе. Одно, с выходом на улицу, откроется напротив планетария. С потенциальными арендаторами в условиях конфиденциальности ведутся переговоры.
Современные материалы, стекло и остроугольные геометрические фигуры в интерьере соседствуют с живыми растениями, которые используются в качестве украшений. За ними ухаживают специалисты, флора оснащена современными системами полива, а чтобы новички прижились, их на ночь «укутывают» искусственным светом. Несмотря на разную природу этих составных частей, их сочетание в целом выглядит гармоничным. Впрочем, петербуржцы сами смогут скоро составить мнение на этот счет.
Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»