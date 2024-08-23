«Будет закладывать уши, как в самолете». «Фонтанка» узнала, что видно с самой высокой смотровой площадки России

Фото: пресс-служба Лахта Центра Поделиться Поделиться





«Фонтанка» одной из первых побывала на новой смотровой площадке Лахта Центра, которую скоро откроют для посетителей. Пока на высоте 365 метров заканчиваются подготовительные работы, мошенники уже активизировались и продают фальшивые билеты. В Лахта Центре призывают верить только официальным источникам и приоткрывают завесу тайны.



Сомнений в том, что обзорная площадка станет новым популярным туристическим аттракционом, нет. Она возглавит уже сложившееся вокруг небоскреба рекреационно-туристическое пространство вместе с новой набережной, памятником Петру I , флагштоками и катком в зимнее время. Сам небоскреб постепенно избавили от заборов, и вот уже в середине буднего дня около бизнес-центра гуляют десятки людей.



Попасть на смотровую площадку можно будет через вход № 13 — в суеверия здесь не верят. Он находится со стороны Высотной улицы. Посетителям нужно будет подняться по стилобату прямо к небоскребу и пройти досмотр. Система безопасности тут строгая. Преодолев ее, гости направляются к стойке ресепшена, после смогут оставить вещи в гардеробе и камерах хранения.

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Для посетителей предусмотрены две лифтовые кабины вместимостью до 15 человек каждая. Одна доставит на 75-й этаж — в панорамный ресторан, который пока не работает, вторая — на 83-й , где непосредственно располагается площадка. Отдыхающие не будут пересекаться с офисными сотрудниками. Даже если последние захотят попасть в ресторан или на обзорную площадку, им придется выйти и зайти через 13-й вход на общих основаниях и пройти досмотр.



— Это была на самом деле довольно сложная задача. Нужно было сделать так, чтобы обеспечить и удобную, комфортную работу офиса, и доступ общественности со всеми требованиями безопасности, — говорят в Лахта Центре.

Согласно замыслу организаторов, наверх люди будут подниматься небольшими группами, проводить там определенное время. Ограничить время надо будет, чтобы происходила ротация групп и наверху не скапливалась толпа, иначе осмотр может быть некомфортным.



— Мы сейчас тестируем варианты, как будет удобно. Хотим отработать все возможные сценарии заранее, чтобы после открытия уже не было накладок и нюансов, — отмечают в Лахта Центре.



Лифт поднимается на 83-й этаж почти бесшумно. Если измерять высоту по полу, это уровень 346 метров . Лифт преодолевает это расстояние чуть меньше чем за минуту. Пока едешь, можно поразглядывать анимированную гигапиксельную панораму летнего Петербурга. «Только будет закладывать уши, как в самолете», — предупредили «Фонтанку». Действительно, заложило — как на пути туда, так и обратно.

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сверху открывается впечатляющий вид на весь город: от близлежащих жилых высоток разных геометрических форм до исторического центра, но все очень маленькое — как на самом большом макете России. Если приблизиться к фасаду вплотную, видна благоустроенная набережная, флагштоки, строящаяся железнодорожная платформа Новая Лахта, Лахтинский разлив, но большую часть обзора составляет Финский залив и бескрайнее небо.

Фото: Наталья Гончарова / «Фонтанка.ру» / Архив Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева, пресс-служба Лахта Центра Фото: пресс-служба Лахта Центра Фото: пресс-служба Лахта Центра Фото: пресс-служба Лахта Центра Фото: пресс-служба Лахта Центра Фото: пресс-служба Лахта Центра Фото: Наталья Гончарова / «Фонтанка.ру» / Архив Фото: Наталья Гончарова / «Фонтанка.ру» / Архив Фото: Наталья Гончарова / «Фонтанка.ру» / Архив Фото: Наталья Гончарова / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться





Предполагается, что гости смогут не только насладиться видом, но и послушать экскурсию про историю строительства Лахта Центра и городские достопримечательности, которые увидят с высоты.



Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Само пространство смотровой площадки занимает четыре этажа в высоту. По периметру установлены три панорамных стеклянных лифта, с помощью которых посетители смогут подняться еще выше — на 86-й этаж , предпоследний. Его верхняя точка соответствует высоте 365 метров . Запомнить легко — как количество дней в году.

Стоимость билета пока не определена, как и дата официального открытия. Сейчас заканчиваются подготовительные работы. После этого площадку «обкатают» и устранят все выявленные недочеты, чтобы она встретила гостей максимально подготовленной. Показать приготовления в Лахта Центре решили еще и потому, что в Сети уже активизировались мошенники, которые продают фальшивые билеты на башню или просто распространяют ложную информацию. Например, о бесплатных посещениях, просто чтобы увеличить свою аудиторию. В Лахта Центре борются с такой самодеятельностью и призывают доверять только информации с официального сайта и своих аккаунтов в соцсетях.



Также организаторы продумывают варианты на случай непогоды — что делать, когда небо плотно затянуто облаками и с башни ничего не видно.

— Уверены, что вне зависимости от погоды впечатления от посещения комплекса гарантированы. Механика и условия возврата билета тем не менее прорабатываются. Это тоже вопрос, который мы должны решить, чтобы все было доброжелательно по отношению к посетителям, — говорят в Лахта Центре.

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Что до мирового опыта, у операторов крупнейших иностранных смотровых площадок разный подход. В лондонском Шарде, например, есть «гарантия вида»: если из-за плохой погоды посетитель не сможет увидеть хотя бы три из пяти главных достопримечательностей, ему поменяют билет на ваучер с открытой датой, который будет действителен как минимум в течение трех месяцев. А вот в башне «Бурж Халифа» билеты невозвратные. В Лахта Центре планируют найти свой баланс.



— С другой стороны, если человек в Петербург всего на два дня попал, то вне зависимости от погоды стремится посетить запланированные достопримечательности. Мы же приезжаем, например, в Сочи, а там туман. Мы потратили время, приехали, ничего не увидели, но какие-то впечатления остались, — отмечают там. К слову о погодных явлениях: молний бояться не стоит. Хоть они и часто бьют по зданию, оно заземлено и удар молнии ему не страшен.

Добраться до небоскреба можно от станции метро «Беговая» на общественном транспорте (автобусы № 101 , 112, 120, 211, 216, 216А, 303, 600), электросамокатах (у бизнес-центра есть для них виртуальная парковка) или пешком меньше чем за полчаса.

Кстати, в здании есть еще одна обзорная площадка. Она расположена ниже и предназначена для приема официальных делегаций и проведения переговоров. Видеть ее россияне, да и жители других стран, могли во время экскурсии президента РФ Владимира Путина по Лахта Центру, которая прошла в день его встречи с руководителями международных информагентств.



Тогда же председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер показал главе государства многофункциональное здание. Это такое горизонтальное здание по соседству с небоскребом, которое тоже будет доступно для посетителей. «Конечно, безопасности здесь будет уделяться большое внимание, но оно будет открыто для людей», — обещают там. Внутри уже построили планетарий в виде огромного шара с зеркальной поверхностью и трансформируемый концертный зал на 500 человек . Он уже принял несколько закрытых мероприятий в тестовом режиме.



На некоторых этажах многофункционального здания расположились офисные помещения, на нижнем уровне — появятся небольшие магазины и кафе. Одно, с выходом на улицу, откроется напротив планетария. С потенциальными арендаторами в условиях конфиденциальности ведутся переговоры.

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Современные материалы, стекло и остроугольные геометрические фигуры в интерьере соседствуют с живыми растениями, которые используются в качестве украшений. За ними ухаживают специалисты, флора оснащена современными системами полива, а чтобы новички прижились, их на ночь «укутывают» искусственным светом. Несмотря на разную природу этих составных частей, их сочетание в целом выглядит гармоничным. Впрочем, петербуржцы сами смогут скоро составить мнение на этот счет.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

