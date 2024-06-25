Волшебство гигапикселей. Смотрите гигантскую цифровую панораму Петербурга

Современные технологии позволяют детально рассмотреть город с высоты птичьего полета. Гигапиксельную панораму летнего Петербурга открывает для зрителей Лахта Центр 25 июня. Это просто фотография, а на сайте можно «ходить» по изображению и приближать интересующие вас объекты.
Так Петербург выглядит в белые ночи с высоты обзорной площадки башни. Автор гигапанорамы — петербургский архитектурный фотограф Сергей Лукс. Такую панораму, по его словам, можно свободно распечатать форматом до 30 метров по длинной стороне.
Сергей Лукс рассказывает, что снимал с технического этажа, который находится чуть выше обзорной площадки. Удобно, что сумерки у нас длятся почти сорок минут, и времени для съемки довольно много — в отличие от южных широт, где темнеет на глазах.
«Мне кажется, что благодаря сумеркам и эффектной городской подсветке летние панорамы получились интереснее зимних. К тому же нам повезло запечатлеть начало восхода красной луны. Эффектно выглядят на фото подсвеченная телебашня и намывные территории на Васильевском острове», — отмечает Сергей Лукс.
Он уже делал зимнюю гигапиксельную панораму, её тоже можно посмотреть на сайте Лахта Центра. Тогда ему пришлось несколько недель ждать подходящих погодных условий. А сейчас, летом, погода была идеальной для съемок — безветренной и теплой.