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    Из-за мощного пожара на Домбае эвакуированы 236 человек

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    2 комментария

    Спасатели МЧС во взаимодействии с другими экстренными службами 23 августа вывезли туристов, эвакуированных накануне из района пожара в Гоначхирском ущелье.

    В общей сложности вывезены 236 человек (43 ребенка и 193 взрослых). Пункт временного размещения организован в поселке Домбай.

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    «В целях безопасности вчера вечером было принято решение остановиться на ночлег в районе озера Туманлы-Кель. Сегодня утром дорожными службами дорога к подъезду на Гоначхирское была расчищена», — сообщает МЧС КЧР.

    В Карачаево-Черкесии 21 августа началось тушение лесного пожара в ущелье Гоначхир недалеко от курорта Домбай. «Фонтанка» показывала, как огромные столбы дыма поднимаются выше гор. Вчера вечером, по данным МЧС, из Гоначхирского ущелья людей подняли в район озера Туманлы-Кель, где нет задымления. Сейчас на месте работают 219 человек и 54 единицы техники, от МЧС — 108 человек и 20 единиц техники.

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    Комментарии 2

    28255644523 Авг 2024 в 08:46
    После наводнений неожиданно пришли пожары.
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