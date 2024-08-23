Из-за мощного пожара на Домбае эвакуированы 236 человек

Спасатели МЧС во взаимодействии с другими экстренными службами
В общей сложности вывезены 236 человек (
«В целях безопасности вчера вечером было принято решение остановиться на ночлег в районе озера Туманлы-Кель. Сегодня утром дорожными службами дорога к подъезду на Гоначхирское была расчищена», — сообщает МЧС КЧР.
В Карачаево-Черкесии 21 августа началось тушение лесного пожара в ущелье Гоначхир недалеко от курорта Домбай. «Фонтанка» показывала, как огромные столбы дыма поднимаются выше гор. Вчера вечером, по данным МЧС, из Гоначхирского ущелья людей подняли в район озера Туманлы-Кель, где нет задымления. Сейчас на месте работают