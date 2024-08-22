Мощный лесной пожар разгорелся в ущелье в Карачаево-Черкесии. Огромные столбы дыма поднялись выше гор

В Карачаево-Черкесии второй день продолжается тушение лесного пожара в ущелье Гоначхир, расположенном недалеко от курорта Домбай.
Огонь вспыхнул накануне, а в четверг стал гораздо сильнее. Площадь возгорания на территории Тебердинского национального парка составила около
Над ущельем поднялись громадные столбы дыма, преградившие путь туристам. Сотрудники МЧС России вывели несколько человек в район озера Туманлы-Кель, где нет задымления.
Позднее глава республики Рашид Темрезов уточнил, что всего спасателями МЧС были эвакуированы
От места пожара до ближайшего населенного пункта, поселка Домбай, около
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Ближе к полуночи ГУ МЧС РФ Карачаево-Черкесии сообщило об усилении пожара в связи с порывами ветра.