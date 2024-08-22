Мощный лесной пожар разгорелся в ущелье в Карачаево-Черкесии. Огромные столбы дыма поднялись выше гор

В Карачаево-Черкесии второй день продолжается тушение лесного пожара в ущелье Гоначхир, расположенном недалеко от курорта Домбай.



Огонь вспыхнул накануне, а в четверг стал гораздо сильнее. Площадь возгорания на территории Тебердинского национального парка составила около 0,5 га , сообщили в ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике. В борьбе с огнем задействованы 64 специалиста и 12 единиц техники.