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    В День флага России Петербург окрасился в бело-сине-красные цвета. Полюбуйтесь на эту красоту

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    17 комментариев
    Фото: видовые камеры «Фонтанки»
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    Вечером 22 августа, в День Государственного флага России, Санкт-Петербург окрасился в бело-сине-красные цвета. Иллюминация представила в новом свете набережные и мосты Северной столицы, а также две высотные доминанты — телебашню и небоскреб Лахта Центр.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Яркая подсветка небоскреба и телебашни как будто разогнала сгущавшиеся тучи, рассеяв их своим сиянием, а те, что остались, — также изменяли свой цвет с черного и серого на различные оттенки триколора.

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    Подсветка будет работать два дня — 22 и 23 августа с 20:50 до 05:05 следующего дня.

    День Государственного флага Российской Федерации — официально установленный в 1994 году указом президента РФ праздник. Он посвящен возрожденному флагу России — «национальному триколору».

    Фото: видовые камеры «Фонтанки»

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