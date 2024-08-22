В День флага России Петербург окрасился в бело-сине-красные цвета. Полюбуйтесь на эту красоту

Вечером 22 августа, в День Государственного флага России, Санкт-Петербург окрасился в бело-сине-красные цвета. Иллюминация представила в новом свете набережные и мосты Северной столицы, а также две высотные доминанты — телебашню и небоскреб Лахта Центр.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Яркая подсветка небоскреба и телебашни как будто разогнала сгущавшиеся тучи, рассеяв их своим сиянием, а те, что остались, — также изменяли свой цвет с черного и серого на различные оттенки триколора.
Подсветка будет работать два дня —
День Государственного флага Российской Федерации — официально установленный