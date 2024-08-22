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    РБК: Датчанин, отправленный в зону СВО, смог разорвать контракт с Минобороны

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    Суд признал недействительным контракт с Минобороны РФ датчанина, который отказался от участия в СВО, сообщает РБК со ссылкой на его адвоката Романа Попова.

    В Россию 33-летний гражданин Дании, занимающийся музыкой, приехал в прошлом году. Его не устраивали европейские ценности. Поначалу мужчина пользовался временным видом на жительство, однако спустя время срок действия документа истек. Продление ВНЖ затянулось.

    В итоге он решил обратиться в Минобороны РФ, считая, что это поможет ему получить гражданство и остаться в России. Он думал, что будет сам выбирать должность, и хотел стать пограничником в Сибири или переводчиком с английского языка. В январе мужчине продлили вид на жительство, но к этому моменту его уже отправили в зону боевых действий. По словам датчанина, он не понимал, что договор с Минобороны предусматривает лишь зону СВО.

    Мужчина поддержал Владимира Путина и ВС РФ, но сказал, что не желает участвовать в специальной военной операции. Его защита настаивала на том, что бойцы СВО обязаны владеть русским языком, а иностранец его не знал. Он разговаривал только на английском и датском языках. В итоге, по данным издания, суд встал на сторону датчанина.

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